Власти Хабаровского края и спасатели призывают жителей региона отказаться от купания в стихийных местах. С начала лета уже произошла серия трагических случаев на водоемах. Пополнили статистику и недавние происшествия, которые произошли в черте Хабаровска, а также на реках Амурского и Солнечного районов края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Анализ показывает, что тонут в основном мужчины молодого и среднего возраста. Но есть среди жертв и несовершеннолетние, купавшиеся без присмотра взрослых. Связывает их одно – все они случились в местах, неприспособленных для купания. Речь идет о карьерах, стихийных пляжах. Тонут люди и на реках с быстрым течением. Нередко виной трагедий становится употребление алкоголя. Поэтому в очередной раз призываем наше население относиться к отдыху с полной ответственностью, — отметил Павел Листратенко, начальник отдела краевого комитета по гражданской защите.

Как напомнили специалисты, официально купальный сезон в Хабаровском крае так и не отрылся. Это связано с тем, что на существующих пляжах качество воды, скорость течения, рельеф дна и другие условия не соответствуют требованиям безопасности, закрепленным законодательством. Поэтому разрешение на купание у зон отдыха нет. Плавать без риска для жизни и здоровья сейчас можно только в бассейнах.

— В большинстве несанкционированных мест установлены знаки «Купание запрещено». Однако они нередко игнорируются. Между тем, с этого лета в регионе были установлены штрафы за игнорирование знаков. Размер штрафов составляет от 500 до 1000 рублей. Спасатели и полиция регулярно проводят профилактические рейды. Административную ответственность могут нести и родители, отпустившие ребенка на водоем без присмотра, — уточнил Павел Листратенко.

В июле в Хабаровском крае ожидается немало жарких дней, поэтому оперативные службы настоятельно просят людей не нарушать правила безопасности и не рисковать жизнью понапрасну. При возникновении любых происшествий на воде, угрожающих жизни или здоровью, рекомендуется незамедлительно сообщать на номер «112».