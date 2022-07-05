Глава региона Михаил Дегтярев и заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев оценили ход строительства Дуссе-Алиньского тоннеля Дальневосточной железной дороги в Верхнебуреинском районе.

Новое сооружение Байкало-Амурской магистрали длиной 1824 метра возводится взамен существующего тоннеля, техническое состояние которого не отвечает современным требованиям безопасности и нарастающему грузообороту. Цель – увеличение пропускной и провозной способностей восточного направления. Строительство началось в 2021 году.

— ДВЖД является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в регионе. Реализация крупных инвестиционных проектов вносит серьезный вклад в социальное и экономическое развитие Хабаровского края. Среди них – возведение нового Дюссе-Алиньского тоннеля ориентировочной стоимостью свыше 7,7 млрд. рублей. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит снять наконец габаритные ограничения по перевозке грузов, — пояснил Михаил Дегтярев.

По словам полпреда ДФО, реализация стратегически важного проекта необходима прежде всего для дальнейшего роста экономики страны и поддержки предприятий.

— Мы сегодня перевозим не весь груз, которые должны перевезти к восточным границам. То есть часть грузов предприятий остаётся на местах. И каждая тонна, а в масштабах Восточного полигона можно говорить о каждом миллионе тонн, который остался на территории России, – это убыток для экономики страны в тот период, когда она нуждается в интенсивном развитии. Расширение Восточного полигона – это задача, которая сейчас решается правительством, — пояснил Юрий Трутнев.

Губернатор и вице-премьер РФ осмотрели масштабную стройку, на которой за первый год работы вырос целый вахтовый поселок, появились промышленно-производственные площадки, проложена часть автодорог, укреплены откосы и т.п. В настоящее время на объекте выполняется один из важнейших этапов – проходка тоннеля от восточного портала к западному.

Также в рамках своей рабочей поездки полпред ДФО наградил лучших специалистов подрядной организации, ранее принимавших участие в работе над вторым Байкальским тоннелем и задействованных сегодня в строительстве Дуссе-Алиньского тоннеля.