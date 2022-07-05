На второй стратегической сессии, посвященной созданию мастер-плана Хабаровска, ее участники детализировали проекты, касающиеся мест общего пользования: обустройство набережной, Большого Уссурийского острова, малых рек, протекающих в городской черте. Данные, полученные в ходе первой и второй стратсессий, послужат основой документа, который представят на ВЭФ в сентябре этого года.

Начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Хабаровского края Игорь Лавринович рассказал, что во время сессии ее участники уделили особое внимание трем проектам, в их числе, проект «Семь рек», обустройство набережной и территории Большого Уссурийского острова.

— Проект «Семь рек» подразумевает создание природного зеленого городского каркаса, соединение парковых зон, зон отдыха у малых рек Хабаровска, — прокомментировал Игорь Лавринович. — Речь, в частности, идет о Красной речке, о реках Чёрная и Правая Березовая, которые планируется очистить, и благоустроить береговые зоны. Но больше всего вопросов и обсуждений было связано с предложением о восстановлении русел рек Плюснинка и Чердымовка, которые проходят под городскими бульварами. Экспертное сообщество подвергло сомнению необходимость возврата русел этих рек, ведь для этого бы пришлось срезать деревья, убирать газоны и кардинально менять облик городских бульваров.

Еще одним предметом для обсуждения на второй стратегической сессии стал вопрос обустройства набережной. Рассматривались предложения о размещения на территории набережной от ул. Советской до ул. Богачёва элементов городского благоустройства, детских игровых и спортивных комплексов, кафе, спортивных зон и т. д.

— Обсудили и развитие Большого Уссурийского острова, где на западной стороне острова будет расположен грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу. С восточной его части — на территории, прилегающей непосредственно к Хабаровску, — предлагается возведение бизнес-центров, зданий делового назначения, крупных учебных и спортивных комплексов. Учитывая уникальное расположение острова, важно интересно организовать его пространство, — отметил Игорь Лавринович.

Напомним, поручение о подготовке планов развития городов-административных центров регионов Дальнего Востока дал Президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума. В настоящее время для Хабаровска завершается разработка второго этапа стратегического мастер-плана, а всего этапов три. Специалисты ведут доработку документа, в котором собраны мнения горожан, экспертов различных направлений деятельности, предложения регионального правительства, Минвостокразвития, ВЭБ.РФ и Дом.РФ.