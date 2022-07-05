На портале Госуслуг продолжает работать сервис по обжалованию проверок, проведенных во время моратория. Ограничение на плановые проверки было установлено по решению Президента России с конца марта этого года на всей территории страны. Оно затронуло практически все сферы деятельности, за исключением тех, где есть прямой риск жизни или здоровью людей. Если мораторий нарушается, то у предпринимателей есть право подать жалобу.

— Сервис обратной связи с бизнесом был запущен на портале Госуслуг как на наиболее приспособленной платформе для таких коммуникаций. Для того, чтобы оставить обращение, нужно зайти в раздел «Жалоба на решение контрольных органов», а затем перейти в другой раздел «Жалоба на нарушения моратория на проверки». После этого следует указать учетный номер обжалуемой проверки, описать суть претензии к проверяющим, приложив необходимые документы. Если нужно приостановить исполнение обжалуемого решения или по объективным причинам был пропущен срок подачи жалобы, то нужно сообщить об этом тоже. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать одного дня, — прокомментировал и.о. начальника главного управления регионального госконтроля Дмитрий Зубарев.

Отправить сигнал власти можно и через портал Корпорации «МСП». На официальном сайте организации есть баннер «Сообщить о незаконных проверках бизнеса». В нем необходимо заполнить специальную форму, после чего сообщение получат вышестоящие контрольно-надзорные органы. В случае несоблюдения моратория предпринимательское сообщество может также напрямую написать в Минэкономразвития РФ по адресу: proverki.net@economy.gov.ru.

Напомним, что, как сообщалось ранее, после введения моратория количество проверок бизнеса в Хабаровском крае снизилось на 93%. Сейчас в крае действует 28 видов регионального контроля, и по плану в этом году должна была пройти 131 проверка. Но, учитывая действие моратория, все они были отменены. По общему правилу внеплановые проверки проводятся только там, где есть угроза жизни или здоровью граждан.

Если же говорить в целом по стране, то, по статистике Минэкономразвития РФ, после введения моратория количество проверок в регионах в среднем сократилось в 6 раз. Как правило, средняя проверка занимала восемь-девять рабочих дней и на неё отвлекались минимум три человека. Если это всё пересчитать в затраты бизнеса, то за год в масштабах страны мораторий поможет сэкономить предпринимателям более 60 миллиардов рублей.

— Важно, что изменился и сам подход к проверкам: теперь высвободившихся контролёров переориентируют на профилактику нарушений. Вместо проверок появилось понятие «Профилактический визит»: инспектор приходит не предприятие и проводит профилактическую беседу. Контролируемому лицу обязаны рассказать об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий. Такие визиты разрешается проводить и в режиме онлайн по видео-конференц-связи, — отметил Дмитрий Зубарев.

Мораторий на проверки стал одной из мер в числе целого пакета федеральных решений по повышению устойчивости экономики. В целом по стране план первоочередных действий в этом году насчитывает 252 меры, из которых по 185 приняты законы и вся необходимая нормативная база для их реализации. По последним опросам предпринимателей, мораторий на проверки был назван в числе самых востребованных мер поддержки бизнеса наряду с льготным кредитованием.