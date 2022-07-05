Роспотребнадзор приостановил все ковидные ограничения на территории России. Отмена или сохранение масочного режима остается на усмотрение руководителей организаций. Для пациентов правила посещения медицинских учреждений определяет руководство больниц и поликлиник. Для медицинских работников Хабаровского края ношение защитных масок остается обязательным.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, случаи COVID-19 продолжают регистрировать в регионе, работают и «ковидные» отделения.

— В регионе развернуто 50 коек в 3 медицинских организациях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В условиях стационара находится 20 человек, необходимую помощь получают 98 жителей. Рост заболеваемости ковидом в последнее время наблюдается во многих странах мира на фоне распространения новых штаммов Омикрона. Увеличение числа заболевших начинают фиксировать и в Москве. Чтобы не допустить очередной вспышки заболеваемости, необходимо регулярно – раз в 6 месяцев – проходить ревакцинацию. Это позволит поддерживать высокий иммунитет к коронавирусной инфекции, — рассказал заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Алексей Веселов.

Врачи Хабаровского края вылечили от COVID 202 127 человек, с начала пандемии зарегистрировано 203 785 случаев. Привито от коронавирусной инфекции 700 543 человека, полностью завершили вакцинацию 653 170 человек. Ревакцинированы 145 543 жителя.

Напомним, что в июне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев временно, на период стабилизации эпидситуации по COVID-19, отменил обязательный масочный режим в местах массового пребывания людей.