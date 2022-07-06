Министерство строительства Хабаровского края подготовило ходатайства о применении в отношении трех застройщиков: ООО «Томари-Оро», ООО «Лидер», ООО «Аметист» — механизмов, предусмотренных Публично-правовой компаний (ППК) «Фонд развития территорий». В случае удовлетворения ходатайств будет принято решение о достройке данных объектов, либо о выплатах денежных компенсаций гражданам.

Начальник управления жилищного строительства краевого минстроя Алексей Назаренко пояснил, что подобного рода ходатайства готовятся в случае длительного неисполнения обязательств перед дольщиками, низких темпов работ на объектах, отсутствия в необходимом объеме финансирования.

— Наряду с этими документами готовятся ходатайства о введении процедуры банкротства, объекты вносятся в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). На сегодня в ЕРПО у нас состоит 17 объектов, в том числе объекты ООО «Томари-Оро», ООО «Лидер», ООО «Аметист», — рассказал Алексей Назаренко.

Он добавил, что в 2018 году с руководством ООО «Томари-Оро» (15 дольщиков) была достигнута договоренность о том, что компания предоставит гражданам квартиры в других объектах недвижимости в рамках принятых обязательств по мировому соглашению, однако условия мирового соглашения до настоящего времени не исполнены.

ООО «Лидер» (451 дольщик) сменило руководство компании, разработало «дорожную карту» по достройке объектов, но из-за отсутствия финансирования работы были остановлены. Речь идет о проблемных домах в районе переулка Санитарный в Хабаровске.

Алексей Назаренко пояснил, что дальнейшая судьба этих объектов будет определена Наблюдательным советом фонда. Напомним, что договоренности о финансировании проблемных строек Хабаровского края по линии федерального центра были достигнуты благодаря личному участию Михаила Дегтярева, который поднимал этот вопрос в ходе встреч с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным

Всего, по данным управления жилищного строительства регионального минстроя, в настоящее время в ЕРПО Хабаровского края внесено 17 объектов, где пострадавшими значатся 1656 граждан.