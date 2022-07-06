Благодаря расширению программы «Дальневосточная ипотека» в ней смогут принять еще большее число жителей Дальневосточных регионов. На основании распоряжения Правительства РФ льготную ипотеку без ограничений по возрасту и семейному положению теперь могут оформить работники государственных образовательных организаций и сотрудники медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

30 июня в Хабаровском крае стартовал прием заявлений, а сегодня эксперты банков приступили к обработке заявок участников. Как рассказала управляющий Головным отделением Сбербанка в Хабаровском крае Наталья Красулина, участникам программы нужно собрать минимальный пакет документов.

— Для педагогов и медиков есть всего одно условие – участник программы должен иметь общий стаж работы в должности не менее пяти лет, естественно, имеется в виду работа в Дальневосточном регионе. То есть достаточно предоставить в банк справку с места работы или копию трудовой книжки. Если гражданин является участником зарплатного проекта банка, в который он обращается, предоставление справки 2 НДФЛ не понадобится, — добавила Наталья Красулина.

До сих пор у «Дальневосточной ипотеки» было возрастное ограничение. Получить льготную ипотеку под 2% могли только жители региона возрастом до 36 лет включительно. На педагогов и медицинских работников это правило не распространяется. Одним из первых такой возможностью воспользовался хабаровский педагог Павел Мысин. В этом году директору автомеханического техникума исполняется 60 лет. Благодаря новым условиям льготной ипотеки у его семьи появился шанс построить свой дом.

— Минимум требований к заёмщикам, минимальное количество документов. Почему бы не воспользоваться таким шансом. При этом я уверен, что такие решения Правительства России помогут решить проблему дефицита кадров и у врачей, и у нас, педагогов. Жильё — основополагающее условие для того, чтобы специалист оставался жить и работать в регионе. У нас в техникуме есть мечта построить дом именно для сотрудников учебного заведения, — добавил Михаил Мысин.

По льготной программе можно построить дом, приобрести квартиру в новостройке, либо объект на вторичном рынке в сельских населенных пунктах, моногородах Дальнего Востока, а также на всей территории Магаданской области и Чукотского АО. Согласно условиям «Дальневосточную ипотеку» можно взять максимум на 20 лет. Приобретаемая недвижимость должна находиться на территории ДФО.

По данным аналитики портала «Домклик», по итогам шести месяцев 2022 года Хабаровск попал в ТОП-5 городов, где наиболее популярна программа «Дальневосточная ипотека» — сумма выдач достигает 4 млрд рублей. Подать заявку на «Дальневосточную ипотеку» можно онлайн на Домклик или в отделении банков. Выдачи ипотечных кредитов по обновленным условиям начнутся после вступления в силу постановления Правительства РФ.