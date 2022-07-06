На 18 компаний стало больше в региональном перечне системообразующих предприятий Хабаровского края (СОП). Теперь общее количество достигло 143. Правительство региона ведет еженедельный анализ ситуации для предупреждения сбоев в работе организаций из числа СОП. К каждому такому предприятию применяется индивидуальный подход, позволяющий максимально быстро решать возникающие проблемы.

Как рассказали в министерстве экономического развития региона, к системообразующим в первую очередь относятся предприятия, значимые с точки зрения занятости, а также являющиеся крупными налогоплательщиками. Сейчас в этом списке представлен практически весь спектр отраслей реального сектора экономики Хабаровского края: обрабатывающие производства, горнодобыча, лесо- и рыбопромышленный комплексы, строительство, транспорт, ТЭК, сельское хозяйство, торговля и другие.

Работа с СОП – важная часть разработанного по поручению губернатора края плана первоочередных действий по устойчивому развитию экономики в условиях санкций. Для сохранения стабильной деятельности системообразующих предприятий специалисты на постоянной основе ведут мониторинг рисков, негативно влияющих на бизнес.

— На основе еженедельных мониторингов составляется оперативный анализ деятельности СОП с целью предупредить ухудшение финансово-экономической ситуации. В него попадают такие факторы, как нарушения в поставках сырья, материалов, комплектующих и запчастей, логистические и транспортные ограничения, дефицит оборотных средств и другие, — рассказал заместитель председателя правительства – министр экономического развития края Виктор Калашников. – По результатам анализа принимаются решения – проблемы каждого предприятия отрабатываются индивидуально с привлечением краевых и при необходимости федеральных органов власти, государственных ведомств.

К примеру, во взаимодействии с руководством ДВЖД был решен вопрос по обеспечению поставок заводу ОАО «Дальхимфарм» медицинских ампул, необходимых для выпуска лекарственных препаратов. В результате оперативно принятых мер предприятие обеспечили необходимым запасом ампул. А завод «Дальэнергомаш» оказался в непростой ситуации из-за сбоя в поставках оборудования. Экономическому блоку правительства удалось найти на территории Хабаровского края компанию-производителя, которой предложено взять на себя производство необходимого режущего оборудования для завода. В перспективе эта же компания может стать поставщиком и для других промышленных предприятий.

Еще один пример — для поддержки рыбохозяйственных предприятий были продлены сроки уплаты авансовых платежей по единому сельскохозяйственному налогу за первое полугодие 2022 года. Это мерой поддержки могут воспользоваться в том числе и 6 рыбохозяйственных организаций, входящих в региональный перечень СОП.

— Благодаря нашей общей работе ситуация в системообразующих предприятиях остается устойчивой. По результатам последнего опроса в июле-августе 92% системообразующих предприятий ожидают сохранения стабильной ситуации или ее улучшения, — отметил Виктор Калашников.

Напомним, что помимо регионального перечня СОП есть еще федеральный, куда постепенно вносят ключевые предприятий из всех регионов страны. По состоянию на начало июля из Хабаровского края в него входят 88 компаний. В их числе 21 самостоятельная организация и 67 в составе вертикально интегрированных. Список пополняют по согласованию с Минвостокразвития и Минэкономразвития России.

На федеральном уровне статус СОП дает возможность воспользоваться мерами государственной поддержки. К примеру, организации могут стать участниками программы льготного кредитования на пополнение оборотных средств. Для них запущены специальные программы кредитования по отраслевому признаку: для работающих в сфере транспорта, информационных технологий, промышленности и торговли, агропромышленного комплекса, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса.