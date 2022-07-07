Губернатор края Михаил Дегтярев принял участие в Совете при полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе. В центре внимания – повышение продовольственной самообеспеченности и возможность локализации импортозамещающих критически важных производств. В ходе заседания были также подняты вопросы информационной работы с населением, создания национальной системы пространственных данных и реализация проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями».

Участниками обсуждения заявленной повестки стали главы других субъектов ДФО, руководители федеральных, региональных министерств и ведомств.

В рамках рассмотрения темы продовольственной безопасности Михаил Дегтярев рассказал об ожидаемой в текущем году обеспеченности края наиболее распространенными продуктами питания: мясом – 8,8%, молоком – 8,7%, яйцом – 85,8%, картофелем – 71,7% и овощами – 32,3%. По сравнению с данными 2021 года по всем позициям прогнозируется прирост, обеспеченный реализуемыми инициативами регионального правительства. Среди основных мер – ввод в оборот дополнительных земель, увеличение посевных площадей, поддержка тепличных хозяйств и животноводческих ферм, в том числе за счет развития племенного животноводства.

Вместе с тем, из-за невысокой продовольственной самообеспеченности регион также нуждается и в содейсвтии федерального центра. Например, в восстановлении мелиоративных систем, с софинансировании строительства и реконструкции объектов агро-промышленного комплекса, в установке льготных тарифов на доставку кормов для животноводческих предприятий между регионами ДФО и др.

Что же касается импортозамещения и разработки критических для Дальнего Востока технологий, механизмов и оборудования, ограниченных к ввозу санкциями недружественных стран, то, как подчеркнул глава региона, ситуация стабильная.

— Держим вопрос на особом контроле: основные предприятия края продолжают функционировать, продукция отгружается. Сбоев в системах жизнеобеспечения, транспортного обслуживания нет. Топливно-энергетический комплекс и ресурсоснабжающие организации работают в штатном режиме, — пояснил Михаил Дегтярев.

При этом перечни критической номенклатуры продукции, необходимой для импортозамещения по ключевым отраслям, составлены. В списки вошло более 1300 позиций, по ряду из них (16%) уже найдены отечественные аналоги. Речь здесь идет прежде всего о лекарственных препаратах. Еще один способ решения – параллельный импорт, благодаря которому можно вывести на рынок треть заявленных в перечне товаров. Также часть продукции можно закупить у дружественных партнеров – стран АТР.

— С другой стороны, анализируя системообразующие предприятия края, мы видим повышенные риски сбоев поставок запчастей, комплектующих, техники и оборудования для лесопромышленных и горнодобывающих предприятий. Чтобы обеспечить их спецтехникой стараемся использовать компетенции наших предприятий в организации сервисных мощностей, — рассказал губернатор.

Так, на базе завода «Проммаш» в Комсомольске-на-Амуре совместно Белорусским автомобильным заводом прорабатывается проект организации ремонта и сервисного обслуживания техники марки «БелАЗ». В рамках сотрудничества с машиностроительным холдингом «Волгабас» в ТОР «Хабаровск» планируется создать Дальневосточный автобусный кластер. А на площадках производственного центра корпорации «Иркут» в городе Юности разворачивается крупная программа производства гражданских самолетов SSJ-NEW, МС-21, ТУ-214, ИЛ-114.

В свою очередь, вице-премьер России Юрий Трутнев заявил:

— Вопрос импортозамещения – очень важный для развития Дальнего Востока и всей нашей страны. Он связан с разработкой критически важных технологий, с возмещений тех выпадающих цепочек, которые возникли из-за введения санкций. Работа по локализации производств, независимости от импорта, перестройке логистических цепочек ведётся правительством ежедневно. Минпромторгом России разработан план, включающий 300 позиций критических комплектующих.

Перейдя к теме создания нацсистемы пространственных данных, Михаил Дегтярев подчеркнул ее своевременность и стратегическую важность.

— Хабаровский край вошел в пилот Национальной системы пространственных данных на 2023 год, и это крайне ответственно. Мы понимаем, на каком месте находимся и что необходимо сделать для достижения утвержденных показателей. Поэтому реализацию проектов взял под свой личный контроль, — отметил глава региона.

Далее губернатор пояснил, что в настоящее время краевое правительство формирует координационный штаб. В его состав войдут представители региональных и муниципальных органов власти, Росреестра и других федеральных структур. Ближайшее заседание штаба запланировано на июль 2022 года.