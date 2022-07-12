В Хабаровском крае оформлен первый ипотечный кредит по сниженной ставке в рамках программы поддержки IT-отрасли. Сумма займа — 16,8 млн рублей.

По данным оператора программы банка «Дом.рф», с середины мая было ещё 14 заявок от жителей региона. Программа льготной ипотеки действует до 2024 года включительно. Участвовать в ней могут специалисты IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ.

С начала июля Правительство РФ утвердило изменения в программу ипотечного кредитования, сделав займы для IT-специалистов доступнее. Так, для жителей Хабаровского края требования к доходу снижены от 150 до 100 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ).

— Для привлечения и сохранения ценных кадров в индустрию сегодня делается все возможное. Хабаровский край был в числе регионов, которые на федеральном уровне инициировали снижение требований к заработной плате для получения ипотеки, — отметил Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи Хабаровского края.

Также по новым условиям максимальный размер ипотечного кредита составляет 9 млн рублей и его можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке.

На займ под 5% годовых могут рассчитывать граждане в возрасте от 22 до 45 лет. Первоначальный взнос по ипотеке – не менее 15% стоимости жилья, срок – до 30 лет. Планируется, что по всей стране улучшить жилищные условия в этом году смогут 10 тысяч сотрудников отрасли, а до конца 2024 года – не менее 40 тысяч.

В Хабаровском крае сегодня зарегистрировано более 960 IT-компаний, из них государственную аккредитацию в Минцифре РФ получили уже более 100.

Напомним, указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в стране подписал Президент России Владимир Путин в марте 2022 года. Уже в мае было объявлено о запуске программы льготной ипотеки для IT-специалистов.