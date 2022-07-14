В Хабаровском крае пересчитали суммы субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Их размер поменяли еще в июне, но часть жителей получила новые суммы в том же месяце, а другая – только в июле, так как есть те, кому перечисления делают по почте. Социальные службы произвели перерасчет после того, как изменились размеры региональных стандартов стоимости ЖКУ. Все операции провели в беззаявительном порядке.

— На перерасчет в общей сложности было направлено 10,7 млн рублей. Новый размер субсидий коснется 29,5 тысячи семей и одиноко проживающих граждан. Субсидия им выплачивается в качестве меры социальной поддержки, — уточнили в министерстве социальной защиты края.

Сейчас средний размере такой субсидии в регионе составляет 2097,2 рубля. На выплату этого пособия на весь год в краевом бюджете зарезервировано почти 855 млн рублей.

Как напомнили в министерстве, с 1 июня в регионе также произошел перерасчет детских выплат. Это связано с тем, что в России повысился прожиточный минимум. Теперь в Хабаровском крае в расчете на душу населения он составляет – 18558 рублей. Для трудоспособного населения – 20228 рублей, для пенсионеров – 15960 рублей, для детей – 20445 рублей. От этих суммы выросли и социальные выплаты, которые получают жители региона. Суммы проиндексировали на 10%.

А с 1 июля по решению Президента России в среднем на 100 тысяч рублей подняли и выплаты по социальному контракту. Выплаты предоставляются малоимущим семьям, с тем, чтобы они могли начать свое дело или другим способом исправить тяжелую финансовую ситуацию. Так, максимальный размер помощи для тех, кто решил заняться предпринимательством, теперь составит 350 тысяч рублей, а на развитие подсобного хозяйства будет выделяться 200 тысяч рублей.

Сейчас в регионе внедряется пилотный проект «Эффективный регион», который предполагает оптимизацию производственных цепочек и услуг в разных отраслях экономики. На первом этапе в поле зрения попала сфера социальных услуг. Специалисты перестраивают систему социальных выплат так, чтобы в ее основе лежала жизненная ситуация, а не сами выплаты. При этом выплаты должны послужить инструментом для исправления неблагоприятной жизненной ситуации. Одновременно все выплаты постепенно переводят в проактивный режим. То есть их назначение вскоре будет происходить автоматически либо по одному заявлению. Уже в этом году по такой схеме в крае будут выплачивать 15% всех выплат. А к 2026 году этот показатель доведут до 80%. То есть из 65 существующих пособий 52 вида будут начислять проактивно. Упрощенный порядок внедряют в рамках отдельного проекта, который входит в число флагманских инициатив губернатора края по развитию региона до 2030 года.