Во время рабочей поездки Михаил Дегтярев оценил потенциал краевых предприятий, фермеров, выпускающих социально значимую продукцию.

Так, глава региона побывал в крестьянско-фермерском хозяйстве Олега Борисова. В 2019 году предприниматель организовал сельскохозяйственный потребительский кооператив «Благодатное», в состав которого сейчас входят 11 крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных на территории Хабаровского района. Фермер занимается молочным животноводством.

За счет средств гранта и собственных сбережений построены животноводческие помещения. В прошлом году фермер увеличил производство сырого молока практически в три раза. В этом году с помощью краевого гранта кооператив приобрел и смонтировал модульный цех по переработке молока. Новое производство рассчитано на выпуск около 500 тонн молочной продукции в год. В ассортименте — ряженка, творог, сметана, кефир, сливки, варенец.

— В текущих экономических условиях наша главная задача — обеспечить жителей края доступными и качественными продуктами питания. Увеличение производства молока и молочной продукции — одно из основных направлений продовольственной безопасности региона. В крае успешно применяются гранты на развитие животноводческих ферм и сельскохозяйственных кооперативов. Фермерское хозяйство Олега Борисова — положительный пример успешного и эффективного аграрного бизнеса. С 2019 по 2021 год хозяйству выделено 64 млн рублей поддержки. Каждый рубль краевых средств работает с отдачей, — отметил Михаил Дегтярев.

Также во время рабочей поездки Михаил Дегтярев посетил предприятие по производству хлеба ООО «Золотой колос» в рабочем поселке Корфовский. Компания производит популярные сорта, например, «Дарницкий» и планирует в ближайшее время получить субсидию на компенсацию части производственных затрат.

С 2021 года в регионе действует субсидия для производителей. В этом году она увеличена с 2,0 руб до 2,5 руб за 1 килограмм произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий. В 2022 году на эти цели выделено почти 11 млн рублей из федерального и краевого бюджетов – в два раза больше, чем год назад.

— Государственная поддержка помогает сдерживать рост цен

на популярные сорта. С июня на прилавках уже появились специальные ценники на хлеб «Кишинёвский» и «Дарницкий» — не более 66 рублей за килограмм. С отдельными предприятиями, в числе которых и «Золотой колос», подписан меморандум о сдерживании цен на социально значимые сорта, — отметил Михаил Дегтярев.

Кроме того, губернатор ознакомился с работой комбината детского питания «Молочный край». На Дальнем Востоке это единственное предприятие, производящее молочную продукцию для детей дошкольного и школьного возраста.

— В ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность должны выйти на опережающие темпы роста. Это важная задача. В этом году предприятие кратно увеличило объемы переработки местного молока. Но при этом, большая часть молочной продукции в регионе выпускается из сухого молока, который завозится из западных регионов страны. Увеличение самообеспеченности собственным молоком – комплексная задача АПК. Для этого необходимо вводить в оборот дополнительные земли сельскохозяйственного назначения, восстанавливать пахотные угодья, системы мелиорации. Решить эту задачу в том числе призван проект «Дальневосточный агропарк», — подвел итоги поездки губернатор.