В своей книге «Новый полный курс шахмат для новичков и не очень опытных игроков» автор Губницкий С.Б. пишет: «Если вам захотелось играть в шахматы – это хорошо. Ведь без игры, как без доброй шутки, хорошей музыки и высокой поэзии, жизнь становится скучной и унылой. А шахматы – интересная игра, в которой невидимый мир мысли и мечты проявляется в движении шахматных фигур. Это движение наполнено борьбой, огорчениями и радостью, удивительными приключениями и открытиями».

Так что есть все основания создать свой шахматный проект.

Проектная деятельность в образовательной организации (школа, гимназия, лицей) обязательным порядком предполагает, наряду с предметами обучения, оценку в диплом об основном общем образовании по окончании девяти классов за Индивидуальный итоговый творческий проект в восьмом классе.

Обучающийся ребёнок имеет полное право взять такой проект по любому предмету обучения из школьной программы.

Структура проекта предполагает, первое — это изделие или исследование, второе — это описание технологического процесса изготовления изделия или проведения исследования в текстовом варианте с чертежами, технологическими картами, диаграммами, таблицами и фотографиями в приложении к тексту Пояснительной записки, третье – как рекламный ход создание Презентации и сам процесс выступления.

Рекламно-производственная компания «Большая универсальная мастерская», далее БУМ, предлагает образовательным организациям города Хабаровска совместное участие в Индивидуальных итоговых творческих проектах по токарному делу в механической деревообработке изготовления изделий из различных пород древесины как первичное мероприятие участия в профессионалитете будущих студентов средних специальных учебных заведений (техникум, колледж) с целью их профессионального самоопределения на стадии восьмого класса в специализации деревообработка.

Среди токарных изделий в полной мере ответственности в БУМе можно изготовить десять: скалки, толкушки, шахматы, шашки, городки, кегли, коклюшки, массажёры, подсвечники и пасхальные яйца.

Для каждого из этих изделий имеется возможность рассмотреть в проектах по предметам обучения: технологии, математике, литературе, истории, обществознанию, изобразительному искусству и физической культуре.

Механизм реализации порядка выполнения действий обойдётся в разумных пределах использования физических, моральных, нравственных и финансовых затрат и не предполагает заниматься педагогической деятельностью, а только техническая познавательно-ознакомительная сторона дела.

В октябре учебного года директор образовательной организации издаёт приказ о закреплении за каждым восьмиклассником руководителя Индивидуального итогового творческого проекта по выбранной теме из предмета обучения.

При рассмотрении изделия «Шахматы» возможностей для выбора темы проекта много. В этом случае БУМ предлагает варианты для совместной реализации пока только в токарной механической деревообработке на станках без числового программного управления.

Говоря словами немецкого философа Иоганна Гёте (1749-1832): «Шахматы – пробный камень для ума», выбираем шахматы, как процесс их изготовления и не только.

Предмет технология: «Особенности изготовления шахмат турнирных из кедра», «Технология изготовления шахмат турнирных из сосны», «Отличия в процессе изготовления шахмат турнирных из ели».

Предмет математика: «Математические мотивы в шахматном искусстве», «Единство шахмат и математики», «Шахматы в экзаменационных математических задачах».

Предмет литература: «Они играли в шахматы», «Лев Толстой и шахматы», «Тургеневские шахматные мотивы».

Предмет история: «Шахматные партии Наполеона», «Индийская история шахмат», «Шахматная история России».

Предмет обществознание: «Общественная значимость шахмат», «Шахматы для школы», «Шахматы для дома».

Предмет изобразительное искусство: «Художественное оформление шахмат в технике Хохлома и Гжель», «Шахматные народные промыслы», «Шахматы в творчестве художников».

Предмет физическая культура: «Шахматы – игра народная», «Организация и проведение соревнований по шахматам», «Шахматы в школе».

Руководитель проекта совместно с обучающимся восьмиклассником исполнителем проекта, по предварительной договорённости по телефону +7 (4212) 35-80-89 в назначенное время прибывают в офис БУМа, здание хабаровской кондитерской фабрики «Спутник», улица Краснореченская дом 94, с Выпиской из приказа директора образовательной организации по проектной деятельности.

Установленным порядком руководитель и исполнитель проекта оформляют заказ на изготовление изделия «Шахматы», оплачивают по договорённости, сразу всю сумму или частями. На усмотрение заказчика изделие «Шахматы» может быть выполнено в полном объёме фигуры, пешки и коробка с разметкой шахматной доски с оформлением, где по дизайну заказчика поместят фотографии, картинки и напишут «Индивидуальный итоговый творческий проект», тема проекта, укажут руководителя проекта и исполнителя, или без оформления. Как вариант, можно оплатить только фигуры и пешки в чистом виде без покрытия и без коробки с разметкой шахматной доски. Покупка изделия «Шахматы» есть обязательным условием дальнейшей работы, так как потом его необходимо будет использовать во время выступления при защите проекта в конце марта учебного года.

После оформления заказа и внесения платы за изготовление изделия руководитель и исполнитель проекта направляются в столярный цех к токарю по деревообработке на технический показ изготовления изделия «Шахматы». Проводится инструктаж по мерам безопасности при выполнении токарных и столярных работ. Для примера токарь показывает как практически изготовить по чертежу с использованием Технологической карты шахматную фигуру «Ладья», от заготовки до готового изделия с покрытием акриловой краской, например золотом сусальным глянцевым. Здесь же даётся возможность, по желанию, исполнителю проекта на токарном станке обточить заготовку до цилиндрической формы и провести разметку для шахматной фигуры «Ладья», или на выбор любой другой фигуры или пешки. В качестве бонусного приза будет проведена экскурсия по столярному цеху с показом работы фрезерного станка и для лазерной резки, а также других станков с числовым программным управлением.

Во время этих работ руководитель проекта фотографирует основные моменты действий исполнителя проекта для размещения фотографий в рекламной Презентации и в приложение к Пояснительной записке.

Через два часа руководитель проекта и исполнитель проекта возвращаются в офис, где в электронном виде или отправкой на электронную почту получают чертежи, Технологическую карту и Пояснительную записку (30 страниц формата А4 шрифт 14) к изделию «Шахматы», разработанные инженером-технологом БУМа. У рекламного агента БУМа берут в разработку рекламную Презентацию (12 слайдов) и различные тексты по шахматной тематике. Такая технологическая документация в БУМе есть на все десять указанных выше изделий.

Завершается трёх часовое мероприятие торжественным вручением оплаченного по выбору изделия «Шахматы».

Все остальные пожелания на услуги по заявленной тематике «Шахматы», поступившие от руководителя и исполнителя проекта, будут рассмотрены администрацией компании в кратчайшие сроки по договорённости за дополнительную плату.

Примерная себестоимость изготовления шахматных фигур и пешек в чистом виде, без покраски и лакирования, на токарном станке «Кратон» рассчитывается таким образом. Для этого есть Единые нормы и расценки, ЕНиРы. За основу берётся, например, стандартный брусок из кедра размером 40х40х2000 мм, он дороже сосны и ели, цена условно 400 рублей. Из этого бруска для изготовления пешек используем 16 штук заготовок по длине 100 мм каждая, должны быть сухие, без сучков и трещин. На шахматные фигуры используем 12 штук заготовок по длине 150 мм. Шахматная фигура «Конь» изготавливается на двух станках, токарном делается платформа диаметром 34 мм, по высоте 20 мм, и на фрезерном станке с числовым программным управлением профиль коня из дощечки 11х40х60 мм, по высоте 50 мм (их делаем заранее). В расчёт себестоимости обязательно учитываем мощность токарного станка 350 Ватт для подсчёта платы за электроэнергию, берём за основу один киловатт/час (устанавливается администрацией региона для выполнения промышленных работ), время изготовления отдельно каждого изделия, например на шахматную фигуру «Ладья» сам исполнитель проекта и установит с помощью секундомера. В среднем по времени, с учётом нарезания и подготовки заготовки для установки на станок, точение, шлифовка, подрезание торцов и их шлифовка на одну фигуру или пешку уйдёт 45 минут. Всего 16 пешек и 16 фигур, итого 32 штуки.

Коробка для фигур и пешек размером 65х365х365 мм с разметкой шахматной доски изготавливается заранее в чистом виде, из фанеры 6 мм на станке лазерной резки, здесь же шлифовка и сборка, далее в другом цехе оформление по решению заказчика будет готово через два дня от момента посещения БУМа. На коробку можно будет поместить фотографии, сделанные в столярном цехе за токарным станком, шахматная партия между руководителем и исполнителем проекта, и, другие фотографии по решению руководителя и исполнителя проекта.

И оценка за проект «отлично» будет реальной возможностью!

Как итог, сразу станет понятно, что именно обучение детей игре в шахматы и умению их самостоятельно изготовить при помощи токарного дела в механической обработке древесины формирует у детей развитие таких качеств, как память, концентрацию внимания, выдержку, усидчивость, самоконтроль и проверку исполнения, ответственность за порученное дело.

Следует отметить, это важно, что зная технологический процесс изготовления шахмат, где материалом служит древесина, можно будет легко освоить технологический процесс изготовления колбасных изделий используя как материал мясо, хлеб и кондитерские изделия – зерно, сыры – молоко и так далее.

В оставшееся время от момента посещения БУМа до защиты проекта, которая проходит в дни весенних каникул в марте, а это почти пять месяцев, руководитель проекта и исполнитель проекта на основе Методических рекомендаций утверждённых директором образовательной организации, корректируют тексты в Пояснительной записке соответственно выбранной структуре и теме проекта, проводят исследовательскую работу по изучению спроса на шахматы, выдвигают предложения, создают диаграммы и таблицы, размещают фотографии, чертежи и рисунки, формируют план выступления в соответствии с полученной Презентацией, доводят до логического завершения изделие «Шахматы».

БУМ желает шахматного бума!

17 июля 2022 года.

Сергей Роща

Шахматы

(индивидуальный итоговый творческий проект)