Весенний призыв текущего года граждан на военную службу завершился в Восточном военном округе (ВВО). С 1апреля по 15 июля военными комиссариатами ВВО призвано и отправлено в войска свыше девяти тысяч новобранцев, проживающих на территории субъектов Дальневосточного федерального округа.
Кроме того, военные комиссариаты ВВО отправили 5 человек в научные подразделения минобороны России. Эти призывники будут заниматься научной работой в области инновационных технологий. Около 10 новобранцев отправлены для прохождения службы по призыву в спортивные подразделения Минобороны России.
Все призывники обеспечены персональными электронными картами, которые содержат полную информацию о военнослужащем. Кроме того, каждый новобранец был обеспечен формой одежды по сезону, банковской картой, на которую будет начисляться денежное довольствие. Большинство новобранцев весеннего призыва будут проходить службу в войсках ВВО.
В тоже время, более 18 тысяч человек прибыли для прохождения службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа из центральных и южных регионов России.
Эта запись была опубликована 18.07.2022в 11:59. В рубриках: Общество.
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