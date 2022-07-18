Весенний призыв текущего года граждан на военную службу завершился в Восточном военном округе (ВВО). С 1апреля по 15 июля военными комиссариатами ВВО призвано и отправлено в войска свыше девяти тысяч новобранцев, проживающих на территории субъектов Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, военные комиссариаты ВВО отправили 5 человек в научные подразделения минобороны России. Эти призывники будут заниматься научной работой в области инновационных технологий. Около 10 новобранцев отправлены для прохождения службы по призыву в спортивные подразделения Минобороны России.

Все призывники обеспечены персональными электронными картами, которые содержат полную информацию о военнослужащем. Кроме того, каждый новобранец был обеспечен формой одежды по сезону, банковской картой, на которую будет начисляться денежное довольствие. Большинство новобранцев весеннего призыва будут проходить службу в войсках ВВО.

В тоже время, более 18 тысяч человек прибыли для прохождения службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа из центральных и южных регионов России.