В Хабаровском крае выработан еще один механизм, который будет способствовать как увеличению объемов строительства жилых домов, так и решению вопроса с обеспечением жильем детей-сирот, инвалидов, соцработников, учителей, врачей и других льготных категорий граждан. Внесенные в краевое законодательство изменения позволяют застройщику получить землю под строительство бесплатно. Взамен, после ввода объектов в эксплуатацию, застройщик обязан передать в краевую или муниципальную собственность от 2 % до 5 % жилых помещений.

Как рассказал начальник управления жилищного строительства минстроя Хабаровского края Алексей Назаренко, речь идет о внесении изменений в ст. 1 закона Хабаровского края от 29.07.2015 № 102 «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов».

При этом Алексей Назаренко уточнил, что изменения в краевое законодательство были внесены по инициативе губернатора Хабаровского края.

— Благодаря этой инициативе, уже в этом году застройщики смогут получить земельные участки бесплатно, без проведения торгов, это позволит снизить стоимость реализации проекта строительства. Причем земельный участок может быть предоставлен для реализации проектов как многоэтажного, так и индивидуального жилищного строительства. После сдачи домов в эксплуатацию, в зависимости от принадлежности земельного участка, застройщик передает в краевую или муниципальную собственность от 2 % до 5 % жилых помещений. В дальнейшем квартиры будут переданы вышеуказанным категориям граждан, — рассказал Алексей Назаренко.

Он уточнил, что стоимость земельных участков, передаваемых застройщику, будет равнозначной или меньшей цене передаваемых квартир.

Он отметил также, что, создавая условия для решения такой масштабной задачи, как увеличение объемов жилищного строительства до одного миллиона квадратных метров в год, параллельно можно решать и важные социальные задачи, например, обеспечивать собственным жильем детей-сирот, инвалидов, социальных работников и граждан других категорий, установленных законодательством.

Алексей Назаренко особо подчеркнул, что изменения в краевом законодательстве, касающиеся выделения бесплатных земельных участков, стимулируют и проекты комплексного развития территорий.