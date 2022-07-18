Представители районной администрации и Народного совета при губернаторе края проинспектировали ход работ по укладке асфальта на улице Центральной в селе Скворцово Хабаровского района. К ремонту дороги приступили в июле этого года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

­– На данный момент на дорожном участке снято старое покрытие, ликвидированы пучины в земляном полотне, проложены трубы для системы водоотведения, измерена протяженность и ширина ремонтируемого участка, — сообщил старший инспектор отдела развития жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры администрации Хабаровского района Абдулла Аскеров.

Взамен старого покрытия дорожники укладывают новый асфальт, толщина слоя – 6 см.

– Замечаний по соблюдению технологии укладки асфальта выявлено не было. Окончательные выводы по качеству дорог будут известны через 2-3 дня, после того, как эксперты сделают выемки. На данный момент подрядчик успевает закончить работу вовремя, — прокомментировал участник Народного совета при губернаторе края и член общественного совета Хабаровского района Алексей Рахманин.

Напомним, что ранее дорожный участок длиной в полкилометра состоял из железобетонных плит и гравийного покрытия.

Стоимость работ составила более 7,2 млн рублей, плановый срок сдачи – конец июля. В 2024 году планируется отремонтировать дорогу на соседней улице Новой.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году запланирован ремонт более 90 объектов улично-дорожной сети и дорог регионального значения на сумму около 2,5 млрд рублей протяженностью более 91 км.