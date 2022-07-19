Тему безопасности людей на водных объектах обсудили накануне в правительстве Хабаровского края на заседании краевой комиссии по ЧС. Совещание с руководством профильных служб и ведомств провел заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин. К обсуждению в режиме видеоконференцсвязи присоединились и специалисты ГУ МЧС по Хабаровскому краю, а также муниципалитетов края.

Как отметили на совещании, статистика происшествий на воде за первую половину лета вызывает тревогу. Только с мая по июль в регионе произошло 30 ЧП, часть из которых закончились смертельным исходом. В числе жертв оказались как взрослые люди, так и подростки, которые утонули при купании. Общим во всех этих ситуациях стало то, что граждане не соблюдали меры безопасности: купались в необорудованных местах, сплавлялись по опасным рекам и так далее.

— Необходимо качественно пересматривать подход к организации летнего отдыха людей, чтобы они имели возможность благополучно отдыхать в своем городе, населенном пункте. В противном случае многие отправляются на карьеры или другие опасные водоемы. При этом у нас огромные водные ресурсы, но по факту жителям и гостям края сейчас негде отдыхать у воды, – прокомментировал Роман Анатольевич.

Поменять ситуацию призван комплекс мероприятий, который уже начали проводить специалисты. Так, в крае увеличили количество профилактических рейдов и продолжили устанавливать знаки «Купание запрещено» в опасных местах. Помогут вразумить нарушителей и штрафы – их размер с этого года вырос. Органам местного самоуправления поручено рассмотреть вопрос о создании дополнительных спасательных постов, организовать взаимодействие с собственниками и арендаторами имеющихся в крае зон отдыха для того, чтобы усилить там меры безопасности.

— Все же в первую очередь нам нужно продумать концепцию мест отдыха – это я прошу сделать муниципалитеты. Нам нужно полностью сертифицированные места, согласованные с МЧС, где люди могли бы безопасно отдыхать у воды. Сделать это нужно к августу, — поручил заместитель губернатора.

Напомним, в этом году официально купальный сезон в Хабаровском крае так и не начался. Об открытии пляжа заявили лишь власти Амурска, но и там из-за сильного течения сейчас нельзя купаться. Другие места отдыха не прошли проверки надзорных служб и пока не получили официального разрешения на работу.