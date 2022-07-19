В Ульчском районе Хабаровского края лесная охрана ликвидировала сложный пожар на площади 1740 га. Возгорание тушили с начала июля. Ликвидацией занимались более 100 человек, а в их распоряжении находилось 17 единиц техники.

— Пожар, возникший из-за грозы, действовал в 22 км от села Богородское. Прямой угрозы населенному пункту он не представлял, но в целом любой возгорание потенциально опасно. Людей к месту тушения доставляли на вертолетах и вездеходами. Работу осложняли погодные условия и горный рельеф. Пожарным приходилось вручную окапывать огонь, прокладывать минерализованные полосы и пускать встречный отжиг. Немного помогли и дожди. В итоге возгорание удалось ликвидировать, — рассказала заместитель министра – начальник управления сохранения лесов Луиза Ярош.

Всего за последние сутки в Хабаровском крае было потушено пять лесных пожаров на площади 1759 га. C огнём боролись 237 сотрудников лесоохраны. А за прошедшие выходные было ликвидировано сразу 11 очагов.

— В 7,7 км от поселка Джигда Аяно-Майского района все еще действует другой затяжной пожар. На нем работают 50 парашютистов-десантников противопожарной службы Дальневосточной авиабазы. Возгорание не угрожает поселению. Тушение, как и в случае с селом Богородское, затруднено, — отметила Луиза Ярош.Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Хабаровского края возникло 445 возгораний на общей площади свыше 430 тысяч га. Из-за стихийных грозовых пожаров эта цифра превысила прошлогодний показатель в несколько раз. В Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края действует 4 класс пожарной опасности, а в Николаевском, Ульчском и Охотском — максимальный 5 класс. По всему Хабаровскому краю установлен региональный режим ЧС.

Пожарные напоминают, что во время режима ЧС действует запрет на посещение лесов. За его нарушение предусмотрены штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан, а для юридических лиц наказание доходит до 1 миллиона рублей. При обнаружении возгораний жителей просят оперативно сообщать в единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Также информацию можно передать с помощью специального мобильного приложения «Берегите лес».