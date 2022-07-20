Сеть ресторанов быстрого питания открылась в Хабаровске. Новый российский бренд начал работу в краевой столице сразу с четырех заведений. В этих предприятиях уже трудоустроено более 250 жителей края, а новый участник рынка обещает стать одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли.

– Очень радует, что, несмотря на санкционное давление, в крае продолжают открываться заведения общественного питания и даже такие крупные сети. Надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество и социальную политику компании, – отметила начальник управления торговли министерства промышленности и торговли Хабаровского края Алла Сорока.

В целом, как отмечают специалисты, организации общественного питания региона успешно адаптировались к новым условиям работы. В приоритете замена импортного сырья и продуктов на отечественные, обновление меню, а также автоматизация расчетов – отказ от бумаги и чековых лент в пользу мобильных приложений и системы быстрых платежей.

Также рынок услуг общественного питания остается привлекательным для инвестирования. В первом полугодии 2022 года в крае открылось более 60 новых кафе и ресторанов. Сохраняется интерес к национальным блюдам, продолжают пользоваться популярностью предприятия быстрого обслуживания.

Как уточнили в минпромторге края, оборот отрасли за первые пять месяцев года составил 9,9 млрд рублей или 104,1% к соответствующему периоду прошлого года. Таким образом, рынок услуг общественного питания вышел на допандемийный уровень и продолжает расти.