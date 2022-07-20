В критических ситуациях проблему в «ручном режиме» решают комитеты по управлению районами.

Проблема вывоза мусора с территории частного сектора в Хабаровске всегда была актуальна. До 2018 года на территории частного сектора города существовали контейнерные площадки. Но они не соответствовали ряду параметров: были размещены без учета минимального расстояния до жилых домов, не предусматривали разворотных площадок и часто находились в антисанитарном состоянии, что вызывало большое недовольство со стороны жителей. Пять лет назад началось постепенное внедрение пакетированного способа накопления отходов с одновременной ликвидацией контейнерных площадок. Необходимость введения системы «жёлтых пакетов» была вызвана и другими причинами: часть жителей вообще отказывалась платить за вывоз ТКО, мусор на площадки свозили недобросовестные предприниматели и т.п. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

При пакетированном сборе жители не платят за вывоз: стоимость всех расходов заложена в стоимость самого пакета. Для собственников индивидуальных домов был сформирован график вывоза, а желтые спецпакеты можно было купить в разных точках города. Постепенно система была отлажена и распространена практически на весь частный сектор Хабаровска. В частности, после внедрения новой схемы на территории Железнодорожного и Краснофлотского районов количество несанкционированных свалок значительно сократилось.

С приходом регоператора проблема оставшихся свалок в частном секторе должна была решиться окончательно. В июне были проведены выездные совещания с администрациями районов города по оптимизации логистических маршрутов и решению текущих вопросов. Правительством края были разработаны ежемесячные тарифы, обязанность оплачивать услуги по вывозу ТКО была распространена как на жителей индивидуальных домов, так и на бизнесменов.

«К 1 июля региональный оператор не довел до жителей частного сектора информацию о графиках, условиях вывоза мусора. В результате АО «Спецавтохозяйство» выполнил свои обязательства по оплаченным «желтым пакетам», а что делать с остальным мусором, жители не знали. Данная ситуация «разруливалась» в ручном режиме: представители комитетов контролировали работы отдельных мусоровозов для решения этой проблемы. Представитель регоператора в СМИ заверил, что вывозиться будут любые мешки с территории частного сектора, на которой предусмотрен пакетный сбор, а не только желтые. Надо отметить, что с середины июля проблема вывоза мусора с территории частного сектора стала не такой острой, но все же сохранила свою актуальность», — рассказал начальник городского управления ЖКХ Василий Иванов.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в ходе недавнего объезда по городу вновь призвал руководителей профильных структур и администраций районов оказывать всю посильную помощь регоператору по вывозу мусора, в том числе, крупногабаритного и из частного сектора.

«Регоператор озвучил предложение по восстановлению 77 контейнерных площадок с евроконтейнерами на территории индивидуальной жилой застройки Хабаровска. После этого заявления в адрес районных властей начали поступать многочисленные обращения от хабаровчан с просьбами не восстанавливать площадки для сбора ТКО — люди высказывают опасения, что снова появятся желающие свозить туда свой мусор. Справедливости ради хочется отметить и наличие немногочисленных обращений, одобряющих идею возвращения контейнерных площадок», — отметил Василий Иванов.

В ходе опроса жителей микрорайонов Пятая площадка, Красная речка, Индустриального поселка, коттеджного поселка «Райчиха», района станции «Красная речка», выяснилось, что 84% жителей придерживаются идеи продолжить существующий пакетированный способ вывоза ТКО.

«Недавно наш город посещала делегация из мэрии Улан-Удэ. Они поделились своим опытом. В их городе нет контейнерных площадок на территории частного сектора, а пакеты с мусором жители вешают на заборах, чтобы их не смогли достать собаки, но мог легко забрать мусоровоз. Надеемся, что система с вывозом ТКО в городе все же наладится, город станет чище, а жителям станет удобнее и комфортнее», — резюмировал Василий Иванов.

Жителям частного сектора необходимо собирать свой мусор в пакеты. В случаях, если мусор не вывозится, можно обратиться к региональному оператору. В обращении обязательно нужно указать суть проблемы, адрес, по которому есть замечания, и по возможности приложить фотографию.

Также в случае несвоевременного вывоза мусора необходимо обращаться:

— по телефону горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО – 8 (4212) 45-55-00;

— по телефону горячей линии главного управления регионального контроля и лицензирования правительства Хабаровского края – 8 (4212) 40-23-40;

— по телефону министерства ЖКХ Хабаровского края в будние дни с 09-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00 – (4212) 32-48-43 (доб. 3062).

Также обратиться можно в официальный чат-бот администрации Хабаровска в телеграм: @khv27_official_bot.