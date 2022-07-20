В региональном правительстве состоялось очередное заседание штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируется от 10 до 19 случаев заболеваемости COVID-19, уровень госпитализаций сохраняется на низких значениях. За последние 8 дней в больницу поступил только 1 пациент.

— В Европе отмечается рост случаев коронавирусной инфекции, например, в Италии, Франции, Греции. Ежедневно в мире регистрируется до миллиона случаев заражения COVID-19. Пока ситуация в нашей стране спокойная. Но в медицинских организациях необходимо продолжать соблюдать масочный режим и проводить термометрию на входе. Рекомендую использовать благоприятную эпидемиологическую обстановку для ревакцинации от COVID-19 тем, кто делал прививку более 6 месяцев назад. Ее можно проводить одновременно с вакцинацией от гриппа, — рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

По данным Роспотребнадзора, в регионе коронавирусная инфекция в основном протекает в виде ОРВИ – 86,7% случаев, в бессимптомной форме – 7%.

— За последний месяц в Хабаровском крае сократили коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекции на 125 коек. Учреждения работают в штатном режиме, оказывается плановая и высокотехнологичная медицинская помощь. В среднем в день проведено 1868 ПЦР-исследований за последние 2 недели. Вакцины в регионе достаточно, в понедельник поступило 48 тысяч доз ГамКовидВак (Спутник V). Работает 143 пункта по вакцинации, 58 специальных бригад, — отметил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

В данный момент привито от коронавирусной инфекции 706 597 человек, полностью завершили вакцинацию 658 044 человека. Ревакцинированы 148 306 жителей.

В трех медицинских организациях функционируют всего 15 коек для больных COVID-19, загруженность 40%. На лечении с коронавирусной инфекции находится 74 человека, из них 6 – в условиях круглосуточного стационара, 68 – лечатся амбулаторно. С начала пандемии врачи Хабаровского края вылечили 202 344 пациента.

В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки, Правительство Российской Федерации приняло акт об изменении объемов выплат, положенных тем медицинским и соцработникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. С 15 июля отменены страховки медикам за случаи заражения коронавирусом. Одновременно вводится новая ковидная выплата медработникам – она называется компенсационной. Тем медработникам, кто участвует в оказании помощи по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, а также тем, кто оказывает им содействие, выплата будет начисляться уже с 1 июля и составит четверть (25%) от 1 оклада.