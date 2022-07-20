В краевой столице торжественно ввели в эксплуатацию новый жилой дом в микрорайоне Ореховая сопка.

В церемонии приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, заместитель мэра — директор департамента муниципальной собственности Евгений Соловьев, директор ООО «Фонд жилищного строительства» Алексей Савин, а также строители и будущие жильцы многоэтажки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Строительство дома №2 по улице Героев Пассаров, 10/2 стартовало в июне прошлого года. Подрядчикам удалось возвести здание раньше намеченных сроков. Дом является восьмым завершенным из 16-ти планируемых к застройке микрорайона ЖК «Березки». Из них панельных домов —14, кирпичных — 2.

«Будем переезжать в этот дом из Хабаровского муниципального района. При покупке ориентировались на несколько факторов: внешний вид, наличие парковочных мест, качественную придомовую территорию. Все это здесь есть. Немаловажно, что планы по развитию Ореховой сопки у властей — амбициозные. Надеюсь, что все задуманное они смогут воплотить в ближайшее время», — поделилась дольщица Евгения.

В рамках торжественной церемонии мэр Хабаровска наградил благодарственными письмами строителей за добросовестный труд. После директор «ФЖС» вручил символический ключ от дома руководителю управляющей компании. Увенчало мероприятие передача ключей от квартиры одному из новоселов.

«Сейчас мы с мужем и двумя детьми живем в районе улицы Степной. Этот район мне хорошо знаком, так как один из малышей посещает здесь садик. Долго присматривались, но все же решили купить квартиру в новостройке. Нам повезло — успели взять квартиру по дальневосточной ипотеке под 0,1%. Привлек и очень хороший двор, где есть чем заняться всем членам нашей семьи», — поделилась счастливая обладательница ключей Ирина Адаменко.

Микрорайон Ореховая сопка — один из самых перспективных в городе. Сегодня здесь работают несколько застройщиков. Параллельно с этим развивается социальная инфраструктура. Появляются учреждения, магазины и торговые точки. Благодаря плодотворному сотрудничеству мэрии с правительством Хабаровского края в ближайшие годы здесь появится новая школа на 2100 мест, а также детский сад на улице Шатова. В планах — строительство новой автодороги по улице Героев Пассаров, которая соединит улицы Трехгорную и Совхозную.

«Сегодня дома в этом микрорайоне сдаются раньше сроков. Это происходит благодаря слаженной работе застройщика и завода по изготовлению крупногабаритных панельных изделий. Хочу отметить, что удалось договориться с руководителем предприятия о снижении цены на продукцию, благодаря чему стоимость квадратных метров удается сдерживать. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ставят задачу по строительству миллиона квадратных метров жилья. Это задача посильная, если весь строительный комплекс города выйдет на необходимую мощность. В этом поможет строительный кластер, который формируется по поручению главы региона», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Градоначальник подчеркнул, что в городе есть отличные площадки для жилищного строителя. Развернуться на них могут компании со всей России.

До конца года в ЖК «Березки» будут сданы еще две панельки и один кирпичный дом. Для отопления квартир используется газовая котельная, построенная, в том числе, за счет субсидий из бюджета правительства Хабаровского края.