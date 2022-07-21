В Хабаровском крае завершается выдача молодым семьям свидетельств, которые предоставляют право на получение социальных выплат для приобретения жилья на вторичном рынке, либо строительства нового на первичном. За первое полугодие выдано 85 свидетельств участникам краевой программы поддержки, 300 свидетельств получили семьи, вошедшие в соответствующую федеральную программу.

Как пояснила замначальника отдела предоставления господдержки граждан минстроя Хабаровского края Ольга Остапенко, в регионе реализуются две программы – краевая и федеральная. Требования к участникам в обеих программах одинаковы: возраст супругов не старше 35 лет; семья должна быть признана органами местного самоуправления нуждающейся в улучшении жилищных условий.

— В рамках краевой программы социальная выплата может быть направлена на строительство нового жилья, по федеральной программе семьи могут использовать выплаты для приобретения вторичного жилья, либо принять участие в программе долевого строительства, — рассказала Ольга Остапенко.

Она уточнила, что при участии в федеральной программе стоимость квадратного метра устанавливается муниципальными образованиями и варьируется в пределах от 30 тыс. до 100 тыс. руб. Для краевой программы стоимость квадратного метра устанавливается Минстроем РФ. В 2022 г. она составила 106 тыс. руб.

— В этом году семья из трех человек, проживающая в Хабаровске и соответствующая всем требованиям, может рассчитывать на социальную выплату в размере 2 млн руб. Очередность на получение выплаты формируется, начиная от даты признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, — уточнила Ольга Остапенко.

Минстрой Хабаровского края продолжает активно вести работу в этом направлении, привлекая средства как федерального, так и краевого бюджетов, сохраняя уровень финансирования. На 2022 год на реализацию обеих программ заложено 567 млн рублей. В первом полугодии молодым семьям уже выплачено свыше 300 млн рублей.