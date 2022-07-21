Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи. Участие в движении добровольное, школьники Хабаровского края тоже смогут стать его частью.

На данный момент в Хабаровском крае насчитывается 1307 детских и молодежных общественных объединений, однако лишь 28 из них включены в краевой реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. Создание российского движения детей и молодежи даст возможность включения в него уже имеющихся объединений и позволит увеличить количество благополучателей государственной поддержки.

— Равные условия для развития и самореализации молодежи региона являются приоритетом комитета по делам молодежи. Считаю, что объединение школьников и студентов в одну большую общественную организацию послужит отличным способом не только для воспитания новых поколений на основе мировоззрения, духовных и нравственных ценностей и традиций народов России, но еще и способом обмена опытом и коммуникации поколений, — отметила председатель комитета по делам молодежи Алина Стебнева.

О создании организации Президента просили как сами дети, так и учителя, воспитатели, работающие с ними в тесном контакте. Организаторы движения предпримут все, чтобы школьникам было интересно получать новые знания и навыки. Движение поможет ребятам определиться с будущей профессией, а также станет площадкой для реализации творческих идей, научных работ и бизнес-проектов. Это будет возможно благодаря развитой сети партнёрских организаций: вузов, бизнес-партнеров, коллективов.

Организация позволит объединить детей и молодежь по всей стране, консолидировать возможности органов исполнительной и законодательной власти различного уровня и инициативы крупнейших детских организаций России под единым знаменем.

Отметим, что первое собрание российского движения детей и молодежи пройдет 20 июля в «Артеке». В ходе него руководители и представители крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровней, федеральных органов и исполнительной власти, а также представители администрации президента РФ поговорят о перспективах, а также утвердят устав организации.