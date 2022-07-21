В Бикинском районе Хабаровского края открылся пограничный пункт пропуска Покровка. Первый грузовой автотранспорт доставил в Россию товары из Китая. Готовится партия грузов и в обратном, экспортном, направлении.

Напомним, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции сообщение Покровка – Жаохэ было блокировано на протяжении двух лет. Поручение о возобновлении работы стратегически важного погранперехода дал губернатор края Михаил Дегтярев.

О готовности открытия погранперехода краевые власти заявили еще в апреле, однако с китайской стороны подтверждение на обмен грузами не поступало.

Все необходимые документы, свидетельствующие об открытии пункта пропуска, подписаны. Перед началом навигации также достигнуто соглашение о мерах противоэпидемического контроля. Так, члены экипажа китайского парома не будут сходить на российский берег, будут находиться в защитных костюмах, очках и масках. Проверка документов будет производиться дистанционно, без передачи из рук в руки.

— Властями Китайской Народной Республики, в частности, провинции Хэйлунцзян, вводились дополнительные антиковидные меры, устанавливалось противоэпидемическое оборудование, что существенно сдвинуло сроки открытия навигации. Некоторое время также потребовалось на урегулирование процедурных моментов, связанных с проверкой документов, — прокомментировали ситуацию в краевом минтрансе.

В ближайшее время курсировать в сторону Жаохэ и обратно будет паром, вместимостью 4 грузовых автомобиля. Паспортная пропускная способность погранперехода – 25 грузовых автомобилей в сутки. Первым грузом, оформленным в пункте пропуска, стал импорт товаров народного потребления из КНР. Отправятся в Китай промышленные товары отечественных производителей.

— Пока погранпереход работает не в полную силу, планируется войти в расписание к началу следующей недели, — сообщили в АО «Хабаровскводтранс».

На Покровке готовятся к значительному увеличению грузопотока за счет перераспределения грузов с запада страны.

— Пункт пропуска Покровка способен удовлетворить потребности грузоотправителей как из Хабаровского края, так и из западной части страны. В свете введения санкционных ограничений погранпереход позволит перестроить логистические схемы грузопотоков различной номенклатуры грузов, — отметили в региональном минтрансе.

В связи с прогнозируемым увеличением нагрузки, в настоящее время проводится модернизация пункта пропуска. Выполнен ремонт помещений насосной станции и капитальный ремонт сети наружного освещения, завершена поставка кондиционеров и стендов навигации для ориентирования на территории пункта пропуска граждан и транспортных средств. Близится к завершению ремонт сооружений для досмотра грузовых автомобилей (досмотровых ям). В этом году на подъезде к пункту пропуска также будет выполнен ремонт дорожного полотна. На 8 км автодороги завершены работы по ремонту моста.

Кроме того, планируется увеличение штатной численности персонала. В случае необходимости погранпереход сможет выйти на круглосуточный режим работы.

Важность усиления трансграничного партнерства неоднократно подчеркивалась главой региона. Так, в крае продолжается работа над проектом пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. Планируется, что погранпереход будет грузопассажирским. Ключевую роль в развитии экономических связей сыграет и скоростная магистраль «Обход Хабаровска», которая свяжет сеть региональных дорог с дорожной сетью Китая. Близость КНР также позволит осуществлять параллельный импорт на территорию РФ ряда востребованных товаров.