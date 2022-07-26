Следственным отделом по гор. Комсомольску-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по материалам проверки прокуратуры гор. Комсомольска-на-Амуре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В рамках мероприятий по развитию инфраструктуры гор. Комсомольска-на-Амуре осуществляется строительство объекта «Инженерная защита территории гор. Комсомольска-на-Амуре. III этап. Инженерная защита правого берега реки Силинка», среди конструкций которого – строительство насосной станции. По версии следствия, предприятием, исполнявшим контракт по консервации данного объекта, не обеспечена прочность, устойчивость и сохранность его конструкций, однако заказчиком работ они были оплачены. В результате, бюджету причинен ущерб на сумму свыше 16 млн. рублей.

Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств по уголовному делу. При производстве расследования будет дана комплексная оценка действиям должностных лиц КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края. Расследование продолжается.