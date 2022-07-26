Предприниматели, сотрудники мэрии и подведомственных структур рассмотрели проблемы и перспективы развития рекламы в городе. Для этого бизнесмены краевой столицы организовали круглый стол. Организатором стала Ассоциация производителей и операторов наружной рекламы Хабаровска.

«Мэр города Сергей Кравчук поддержал инициативу создания нашей организации. На недавней встрече с предпринимательским сообществом он верно подметил, что ассоциация поможет найти диалог между властью и рекламным сообществом. Сегодня во время круглого стола в формате дискуссии мы постараемся решить вопросы, встающие перед бизнесом», — сказал модератор круглого стола Александр Белозёров.

«Мэр Хабаровска поддерживает предпринимателей. На совещаниях мы обсуждаем их проблемы и прилагаем усилия, чтобы их решить как можно скорее. Очень рад, что в городе появилась такая ассоциация, которая будет способствовать совместной работе администрации города и предпринимателей», — обратился к участникам круглого стола Евгений Соловьёв, директор департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска.

Участники встречи сошлись во мнении, что реклама должна не только бросаться в глаза, но и украшать Хабаровск. Представители новой ассоциации намерены активно работать в этом направлении.

«Мы все вместе занимаемся «тюнингом» нашего города. Меняем его внешний вид и делаем более привлекательным. Каждый может внести свой вклад в общее дело», — отметил в своём вступительном слове Дмитрий Платонов, председатель Ассоциации производителей и операторов наружной рекламы.

На повестку круглого стола вынесли ряд острых вопросов. Например, подключение светящихся конструкций к электросети. Некоторые предприниматели столкнулись с трудностями. Представители профильных структур города проконсультировали их и рассказали, куда подать заявки на подключение. Кроме того, участников круглого стола познакомили с представителями ряда муниципальных организаций, которые готовы помочь в решении наболевших вопросов.