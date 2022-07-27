В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника надзорного органа в сфере строительства и иных лиц по фактам злоупотребления полномочиями и взяточничества при проверке соответствия построенного многоквартирного дома требованиям технических регламентов проектной документации

Следственным отделом по Индустриальному району г. Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по материалам проверки прокуратуры Индустриального района г. Хабаровска возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача, получение взятки и посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в 2016 году консультант территориального отдела комитета государственного строительного надзора и экспертизы Правительства Хабаровского края в ходе осуществления служебных полномочий получил взятку от застройщика одного из многоквартирных домов в Индустриальном районе г. Хабаровска. За более чем 1,6 млн рублей мужчина подписал акт проверки и заключение о соответствии построенного объекта требованиям энергоэффективности и оснащённости приборами учета энергоресурсов. Денежные средства были переведены на счет аффилированной организации. В результате действий мужчины товариществу собственников жилья дома причинен ущерб на сумму свыше 4,6 млн. рублей в связи с необходимостью устранять допущенные застройщиком недостатки в системе обеспечения пожарной безопасности.

Следствием при активном участии УФСБ России по Хабаровскому краю проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Мужчина задержан, в отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.