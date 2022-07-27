Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме являются обязательными для собственников жилых помещений. Однако в Хабаровском крае отдельные категории граждан могут частично или полностью компенсировать эти платежи. О порядке получения компенсации рассказали в министерстве социальной защиты региона.

— Право на получение компенсации имеют граждане старше 70 лет, которые проживают одиноко или с неработающими гражданами пожилого возраста, инвалидами 1 и 2 групп. Важно, что при этом они не должны быть получателями компенсации расходов на оплату жилого помещения. В этом случае пенсионерам предоставляется компенсация в размере 50% платы за капремонт, — сообщили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что с 80 лет жители могут претендовать на компенсацию в размере 50%, даже если они получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения. Хотя в составе этой выплаты заложено 50% на оплату взноса на капитальный ремонт. Если же они не получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения, то компенсация для них может составить 100% взноса.

— Компенсировать 50% взносов также могут лица из федерального или регионального перечня льготных категорий. Среди них: ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны боевых действий, реабилитированные лица, труженики тыла, ветераны труда и др. При этом есть единое условие для всех групп граждан, получающих компенсацию, — у заявителя не должно быть долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, право на компенсацию не отменяет необходимости платить взносы. Механизм льготы подразумевает лишь возвращение уже оплаченных денег, что нужно учитывать, — добавили в министерстве социальной защиты края.

Сейчас услугой компенсации взносов за капремонт в Хабаровском крае пользуются около 15 тысяч граждан старше 70 и 80 лет. Еще 169 тысяч человек получают компенсацию в качестве федеральных и региональных льготников. В целом на предоставление этой услуги в региональном бюджете на 2022 год заложено почти 2,5 млрд рублей.

Льгота по компенсации взносов за капремонт не назначается автоматически. Для её получения заявитель должен обратиться с заявлением в МФЦ, центр социальной поддержки населения по месту жительства или через портал Услуги27.