На совете главных архитекторов России обсудили концепции и основные проблемы законодательного регулирования архитектурной и градостроительной деятельности в РФ. По словам главного архитектора Хабаровского края Александра Селеменева, обеспечение на законодательном уровне сохранения архитектурно-градостроительного облика зданий и поселений позволит уйти от типизации архитектуры.

Минстрой РФ и Союз архитекторов России инициировали рассмотрение закона «Об архитектуре», который, в частности, предполагает законодательное обеспечение согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) объектов строительства.

— Действующее законодательство подразумевает обязательность согласования архитектурно-градостроительного облика только для городов, которые имеют статус субъектов РФ, к ним относятся: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. На остальные регионы эта норма закона не распространяется. Это означает, что архитектурные решения объектов могут быть разными и, порой, не вписываться в характерный облик городов, — рассказал Александр Селеменев.

К этому он добавил, что законодательные нормы позволили бы сохранять архитектурно-градостроительный облик поселений и при проектировании новых зданий учитывать архитектурные традиции. При этом необходимо, чтобы окончательное решение по проектам принимал некий коллегиальный орган (совет, комиссия) из числа признанных профессионалов. Александр Селеменев отметил, что в Хабаровске сложилась хорошая архитектурная школа и многие проекты получают высокую оценку профессионального сообщества.

— Соблюдение принципа согласования АГО объектов позволило бы уйти от типизации проектов и создавать проекты более индивидуальные с интересными архитектурными решениями. Одинаковые типовые решения были высмеяны еще в комедии «Ирония судьбы», где герои проживали в разных городах, но в одинаковых домах, на улицах с одинаковым названием, — напомнил главный архитектор края. — Против однотипных коробок сегодня выступают все архитектурное сообщество. Но все зависит от инвестора и застройщика. Пока у нас сохраняется тенденция к упрощению. Убираются все «излишества»: эркеры, лоджии, упрощаются фасады зданий. Но, при наличии у застройщика и инвестора запроса на более престижное строительство, рождаются интересные архитектурные решения.

Помимо прямой цели, закон преследует и косвенную: уникальный облик города может стать существенным преимуществом в глазах туристов. Что мы и наблюдаем на примере старых российских и иностранных городов.