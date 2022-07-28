Жалобы от жителей на «горячие» линии министерства ЖКХ и регионального оператора поступали с первых дней работы «Хабатотранс ДВ». Сейчас работа стабилизировалась, количество обращений значительно снизилось. В краевом минжкх напомнили, что за те периоды, когда услуга не предоставлялась, жителям можно сделать перерасчет.

— Постановлением правительства Хабаровского края установлены льготные тарифы по многоквартирным и индивидуальным жилым домам, с учетом нормативов накопления ТКО, размер платы составляет 5 рублей с квадратного метра жилой площади. Для квартиры площадью в 50 квадратных метров ежемесячная плата составит 250 рублей. Предположим, мусор не вывозился с 1 по 7 июля. По законодательству плата снижается на 3,3 процента за каждый день, когда услуга не оказывалась. В нашем случае это 8,25 рублей. За шесть дней перерасчет составит 49,50 рублей. Таким образом, фактически собственник должен будет оплатить около 200 рублей вместо 250. Перерасчет будет отражен в квитанции следующего за расчетным месяца, — пояснили в краевом минжкх.

Сегодня региональный оператор все обращения, в том числе связанные с перерасчетом, отрабатывает в экстренном порядке. Оставить заявление можно по телефонам «горячей» линии, или онлайн на сайте регионального оператора по вывозу ТКО «Хабавтотранс ДВ».

В августе жители получат первые счета за вывоз ТКО. Для перерасчета необходимо составить акт. С его помощью жители совместно с представителями регионального оператора должны зафиксировать факт невывоза мусора. Акт подписывается обеими сторонами и является основанием перерасчета в следующем месяце.

Получить информацию о перерасчете можно по телефонам «горячей» линии для жителей Хабаровска: 8 (4212) 45-55-00, жителей района им. Лазо: 8 (4212) 45-55-56. Кроме того, собственники могут обсудить этот вопрос с представителями своих управляющих компаний, Товариществ собственников недвижимости.