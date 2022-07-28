Правительство РФ увеличило размер компенсаций на ремонт жилья, поврежденного в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Теперь на восстановление 1 кв. метра поврежденной жилплощади будет выделяться не 6 тысяч рублей, а 7 тысяч.

— Правительство проиндексировало размер компенсаций на капитальный ремонт жилья, которое было повреждено, в том числе в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного или техногенного характера, — говорится в документе.

Как пояснили в министерстве социальной защиты, в результате паводка 2021 года было повреждено 43 жилых помещения, в том числе 5 помещений, находящихся в собственности граждан, и 38 помещений, находящихся в муниципальной собственности. На капитальный ремонт указанных жилых помещений предусмотрено 12,6 млн рублей.

Важно отметить, что средства на выплаты предоставляет федеральный бюджет. Они сначала поступают в край, а затем часть их выплачивается собственникам жилья через министерство социальной защиты, а другая передается в муниципалитеты для проведения ремонта поврежденного муниципального жилищного фонда, — уточнили в ведомстве.

Помимо выплат на капремонт жилья есть еще компенсации за утраченное имущество. При расчете размера этой выплаты используется стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, которая утверждена Минстроем РФ на дату введения режима ЧС. Например, стоимость 1 квадратного метра за утраченное жилье в результате паводка 2021 года составляет 81,6 тысячи рублей. На эти деньги гражданин получает возможность купить себе другое жилье. Так, по итогу паводка 2021 года в Хабаровском крае компенсации за утраченное имущество планируется выплатить по 18 помещениям.

Также в новой редакции документа указано, что в случае ЧС федерального или межрегионального характера федеральный бюджет профинансирует меры капремонта поврежденных помещений, выплаты на строительство или приобретение нового жилья на 100%. Если же ЧС носит региональный характер, то будут установлены параметры софинансирования бюджетов разных уровней. Пропорция выделения средств будет определяться исходя из финансовой обеспеченности того или иного субъекта РФ.