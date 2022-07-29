В 2022 году продолжает действовать система Tax Free, введенная в России с 2018 года. Она дает право иностранным гражданам на возврат НДС при вывозе купленных товаров за рубеж.

Система Tax Free распространяется на технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства и прочие товары, не являющиеся подакцизными. При этом возврат НДС допускается в отношении товаров, приобретенных в магазинах-участниках, работающих по системе Tax Free (их список формирует Минпромторг России на основании заявлений предприятий торговли) и вывозимых через определенные пограничные пункты пропуска.

На Дальнем Востоке к таким пунктам пропуска относятся: в Хабаровском крае – аэропорт Хабаровск (Новый), в Приморском крае – аэропорт Владивосток (Кневичи) и морской порт Владивосток.

— В целях упрощения взаимодействия между всеми участниками системы в России действуют несколько технологических платформ для возврата иностранным гражданам НДС на покупки, в том числе: GLOBAL BLUE, PLANET, HI SKY (АО «Банк Русский Стандарт»), СБЕР ТАКС ФРИ (ПАО Сбербанк), ODYSSEY 12 (Банк «ФК «Открытие»), DIGITAX (АО Газпромбанк). Многими кредитными организациями, действующими на территории нашего региона, уже внедрены данные платформы и проводится работа по подключению к ним предприятий розничной торговли-клиентов банков, — отметила помощник губернатора края по экономическим вопросам Ольга Иванченко.

В Хабаровском крае массовый въездной поток иностранных туристов формируется гражданами Китая, Японии, Республики Корея, которые могут стать основными пользователями системы Tax Free в нашем регионе.

— В условиях возобновления работы пунктов пропуска на российско-китайской границе и прогнозируемом росте туристического потока в Хабаровский край возрастет спрос на получение данной услуги. Министерством промышленности и торговли края сейчас проводится работа по расширению перечня предприятий-участников системы Tax Free в крае, — отметила начальник управления торговли краевого Минпромторга Алла Сорока.

Консультации о возможности участия в проекте Tax Free, а также по вопросам включения в перечень участников системы Tax Free можно получить в министерстве промышленности и торговли края по телефону: 8 (4212) 32-55-80, либо в кредитных организациях региона.