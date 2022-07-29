Как сообщили в Центре поддержки экспорта Хабаровского края, за 6 месяцев 2022 года компаниями Хабаровска было заключено 14 экспортных контрактов и отгружено продукции на 2,455 млн долларов США.

«Субъекты малого и среднего предпринимательства Хабаровска отправляют на экспорт IT-продукцию, косметику, БАДы, продукты питания, стройматериалы, удобрения, машиностроительную продукцию и товары легкой промышленности, а также различные услуги. Огромным спросом пользуются пеллеты (топливные гранулы), произведенные в нашем регионе. Традиционные внешнеторговые партнеры Хабаровска и края – Китай, Южная Корея, Япония, Казахстан», — сообщила директор АНО «Центр поддержки экспорта Хабаровского края» Анастасия Молокова.



11 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в международных выставках в РФ, 25 разместили свою продукцию размещены на электронных торговых площадках – таких, как Fordaq, Alibaba, Etsy, Topfranchise, Livemaster, 24 нашли партнеров за рубежом, 63 прошли обучение в школе экспорта РЭЦ и приняли участие в мастер-классах по экспортной тематике.

По словам спикера, с введением санкций ситуация в крае сильно не изменилась, так как страны Евросоюза, США и Канада занимали ничтожную долю во внешнеторговом обороте.

Напомним, ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук отмечал, что экспорт продукции сегодня – это одно из важных направлений деятельности местных товаропроизводителей.

«Для этого есть все возможности – мы можем продавать партнерам в западные российские регионы и в соседние страны переработанную из уникальных таежных эндемиков продукцию, мед, высокотехнологические разработки, переработанную древесину и многое другое. Работа в этом направлении будет продолжена», — сказал во время совещания в мэрии глава краевого центра.