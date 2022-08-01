Более года назад в Хабаровске стартовал федеральный проект по хирургии и эпилепсии на базе краевой клинической больницы им. Владимирцева. В результате сегодня прошла первая высокотехнологичная операция в области нейрохирургии по стимуляции блуждающего нерва. Оказание медицинской помощи по данному профилю в регионах проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Пациент уже оперировался осенью прошлого года в стенах медицинской организации – тогда было выполнено удаление участка мозга, который отвечал за генерацию приступов. Для проведения сложной операции понадобилась помощь федерального центра – был приглашен академик, главный внештатный нейрохирург России Владимир Крылов. Из-за тяжелой формы болезни пациенту требовалось повторное медицинское вмешательство, но уже на другое полушарие.

— Сегодня мы установили стимулятор на блуждающий нерв вместе с большим профессионалом своего дела – Натальей Полуниной, врачом-нейрохирургом Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» департамента здравоохранения Москвы. Закрепили электрод, который будет генерировать импульсы и снижать приступы. Стимулятор установили за грудной мышцей. Батарейку в устройстве необходимо будет поменять через 3-5 лет. В 2022 году впервые выделено шесть федеральных квот по проведению высокотехнологичных операций в нейрохирургии. Стоимость каждой составляет 1,5 миллиона рублей. Для пациентов они бесплатны, — рассказал главный врач краевой клинической больницы им. Владимирцева, главный нейрохирург ДФО Михаил Космачев.

Хабаровск – единственный город на Дальнем Востоке, который проводит высокотехнологичные операции пациентам с фармако-резистентными формами эпилепсии, до конца года в краевой столице медработники сделают еще пять сложных хирургических вмешательств по профилю нейрохирургии, а медучреждение им. Владимирцева станет региональным центром по проведению таких процедур.

— Благодаря федеральному проекту, который стартовал по всей России, проводить такие высокотехнологичные операции стало возможно и в Хабаровске. Это один из самых успешных городов в нашей стране по реализации данного проекта. В краевой столице проводятся все виды операций: от опухолей до сложных сосудистых заболеваний. Хабаровский край станет центром по хирургии эпилепсии, пациенты со всего ДФО будут направляться сюда, — рассказал доцент кафедры нейрохирургии, хирургии и нейрореанимации Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова Игорь Трифонов.

По данным министерства здравоохранения региона, в Хабаровском крае потребность в подобных высокотехнологичных операциях составляет около 40 в год. Отметим что нацпроекты реализуются по указу Президента РФ Владимира Путина. Они направлены на обеспечение социально-экономического развития страны и повышения уровня жизни граждан.