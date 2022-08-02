В Хабаровском крае с военнослужащими батальона железнодорожных войск Восточного военного округа проведено тактико-специальное занятие в рамках подготовки к предстоящим учениям.

Основное внимание было уделено отработке слаженности действий по вводу выводного парома в ось наплавного железнодорожного моста НЖМ-56. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Военные железнодорожники с помощью катеров ПСТ-1 собрали наплавной мост через искусственно созданный в учебных целях водоём. Занятие проходило под руководством командиров подразделений.

Также специалисты осуществили спуск водолаза на дно водоема. Он провел разведку донного участка местности под наведённым мостом на предмет обнаружения подводных взрывных устройств. Кроме того, в обозначенных местах водолаз установил якорную систему для укрепления понтонной конструкции моста на воде.