В Хабаровском крае продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Его финансирование ведется в рамках национального проекта «Демография». В министерстве социальной защиты региона отчитались об оказании адресной поддержки таким семьям. За 6 месяцев этого года им было выплачено в виде различных пособий свыше 2,5 млрд рублей.

— Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию регионального проекта в 2022 году, составляет почти 5,1 млрд рублей. На начало июля освоено 52% средств, — сообщили в ведомстве.

Так, ежемесячную выплату в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка в регионе получили 11549 семей на общую сумму 1,1 млрд рублей. Эта выплата предоставляется семьям, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, а осуществляется до достижения ребенком трех лет. Ежемесячную денежную выплату в случае рождения либо усыновления третьего ребенка, а также последующих детей, которая также платится до 3 лет, в крае получили свыше 10 тысяч семей на сумму почти 1,2 млрд рублей.

Кроме того, 1904 семьи оформили единовременную выплату в связи с рождением первого ребенка. По ней сумма выплат составила около 73 млн рублей. А региональный материнский капитал по рождению второго ребенка в регионе получили 1229 семей. Из них 1211 уже распорядились деньгами на сумму 185,8 млн рублей.

— Проектом предусмотрены меры поддержки семьям, где есть проблема бесплодия. Такие пары могут за счет государства провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Делается это по специальной программе обязательного медицинского страхования. На начало июля в Хабаровском крае было проведено 604 процедуры ЭКО на общую сумму 66,7 млн рублей, – добавили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что теперь предстоит исполнить обязательства по второму полугодию 2022 года. Выполнение показателей нацпроекта «Демография» находится в ведомстве на особом контроле.

Напомним, что перечень социальных мер поддержки семьям с детьми, оказываемых в стране, в том числе и в Хабаровском крае, гораздо обширнее. Самыми популярными в настоящий момент из всего пакета помощи являются выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также с 8 до 17 лет. Последняя выплата появилась лишь в апреле этого года по поручению Президента России. Глава государства распорядился создать систему детских выплат без пробелов по возрасту. К середине июля в Хабаровском крае выплату на детей с 8 до 17 лет уже успели получить свыше 29 тысяч семей.