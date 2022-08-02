Следственным отделом по Центральному району г. Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудника полиции, 1982 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Центрального района г. Хабаровска и ОРЧ СБ УМВД России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, 9 апреля 2022 года мужчина в составе следственно-оперативной группы прибыл на Центральный рынок г. Хабаровска для проверки сообщения о хищении сотового телефона. Потерпевшая до приезда сотрудников полиции выяснила, у кого находится телефон. Данная женщина согласилась его вернуть за вознаграждение, описав сотрудникам полиции лицо, реализовавшее ей мобильное устройство. За вознаграждение женщина вернула сотовый телефон, после чего полицейский предложил потерпевшей сообщить, что она нашла телефон самостоятельно. В результате, преступление оказалось укрыто от учета, действия полицейского не позволили установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности.

В ходе расследования проведен широкий комплекс процессуальных мероприятий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Вину он не признал.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.