В Хабаровске состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Комплексный подход к лечению ран различной этиологии в стационаре», на которой выступил заслуженный врач России Валерий Митиш. Также он является директором научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы и руководителем отдела ран и раневых инфекций Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского.

Современные принципы лечения ран начали разрабатываться почти 50 лет назад в институте имени Вишневского и были резонансными для того времени. Сейчас они показывают свою эффективность. Главной целью конференции являлось распространение опыта современной гнойной хирургии по всей России. На мероприятии выступили эксперты в области травматологии и хирургии не только из Москвы, но и других регионов страны. В общей сложности оно охватило более 150 хирургов из Хабаровского края.

— Наши принципы работы доказали свою эффективность. Когда мы только начинали, многих наши методы приводили в недоумение. Раньше вскрывали рану и давали отток, после чего больной еще долгое время лежал в лихорадке, пока организм сам не побеждал заразу. Мы же в институте им. Вишневского очаг нагноения вырезали полностью сразу. При этом, конечно, возникали огромные раны, но организм справлялся, и пациент выздоравливал без последствий. До сих пор мы работали в европейской части России, сейчас приехали распространить опыт и на Дальний Восток. Мне очень понравилась заинтересованность коллег, было видно их стремление к улучшению результата лечения, применению современных методов. Мы готовы помочь обмену опытом и направить наших специалистов сюда или организовать практику в клиниках Москвы, — рассказал Валерий Митиш.

По мнению заведующего кардиохирургическим отделением №2 федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Евгения Кобзева, опыт, который транслируют хирурги из Москвы, должен быть применен и в клиниках Хабаровска. В рамках конференции прошли мастер-классы по использованию вакуумных повязок, современных расходных материалов, продемонстрированы особые способы наложения лекарств в раны и прочее.

— Были представлены разработки наших российских компаний в рамках импортозамещения. Также дана уточняющая информация по режиму смены повязок, дренированию ран, по вакуумной терапии. Это важные технические детали для хирургов. Для нас остро стоит вопрос по лечению критической ишемии. Благодаря вниманию заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова состоялся обмен опытом и сегодня на конференции найдено решение о многоуровневом и междисциплинарном подходе в лечении критической ишемии, — добавил Евгений Кобзев.

В планах Валерия Митиша посетить детскую краевую клиническую больницу им. Пиотровича, где должны создать дальневосточный центр детской хирургии. Напомним, что на Дальнем Востоке планируется создать несколько таких учреждений, каждое из которых будет специализироваться на лечении конкретной детской патологии. Хабаровск готов стать экспериментальной площадкой для создания такого центра, для этого есть много талантливых специалистов. В данный момент родители детей с редкими заболеваниями в основном ждут федеральных квот, чтобы отправиться на лечение в Москву или Санкт-Петербург. Кроме того, появление межрегиональных центров детской хирургии позволит создавать новые медицинские школы и повышать квалификацию медицинских работников.