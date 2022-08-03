Северный завоз продолжается в Хабаровском крае – в отдаленные и труднодоступные территории везут социально значимые грузы. Губернатор Михаил Дегтярев поручил в навигационный период тщательно контролировать обеспеченность людей продуктами и топливом.

По распоряжению главы края, в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района выполнен монтаж АЗС контейнерного типа для круглогодичного и бесперебойного обеспечения жителей автомобильным топливом. Комитетом по ТЭК Хабаровского края проведена работа по привлечению инвестора — АО «Хабаровские Энергетические Системы», специалисты которого разработали проект строительства и выполнили монтаж контейнерной автозаправочной станции.

В селе Софийск Ульчского района продолжительное время отмечались перебои в реализации автомобильного топлива населению. Для решения вопроса привлечен индивидуальный предприниматель из Комсомольска-на-Амуре. Теперь доставка и реализация топлива организована по заявкам от жителей, которые формирует администрация села.

Как уточнили в комитете по ТЭК региона, основными поставщиками моторного топлива потребителям Хабаровского края являются компании «Роснефть» и «Независимая нефтегазовая компания». Поставки ГСМ в отдаленные населенные пункты края осуществляют независимые нефтетрейдеры и владельцы АЗС, которые в условиях действующей биржевой схемы приобретают максимально возможные объемы топлива с учетом имеющихся оборотных средств.

— В настоящее время ситуация с обеспечением бензином и дизельным топливом отдаленных территории края стабильная. ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» работают в штатном режиме. На нефтебазах ООО «РН-Востокнефтепродукт», ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», независимых АЗС имеются достаточные запасы топлива, — добавили в профильном комитете.

Напомним, в навигацию 2022 года в северные районы края с ограниченными сроками завоза грузов планируется централизованно доставить 32,1 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов: дизельного топлива – 19,8 тыс. тонн, каменного угля – 11,4 тыс. тонн, мазута – 650 тонн, моторных масел – 161 тонну и автомобильного бензина – 60 тонн.