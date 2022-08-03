Три троллейбуса город приобретёт за счёт федеральных средств по проекту «Общественный транспорт». Финансирование мероприятий по обновлению общественного транспорта в городах Дальнего Востока, в том числе — в Хабаровске, одобрило Министерство РФ по Развитию Дальнего Востока и Арктики.

Напомним, в конце августа – начале сентября в Хабаровск прибудет опытный образец современного троллейбуса. О поставке новой машины договорился мэр краевой столицы с директором Уфимского трамвайно-троллейбусного завода этой весной. Транспорт доставят в Хабаровск для тест-драйва.

По утверждению уфимского производителя в новом троллейбусе установлены аккумуляторные батареи для автономного хода. Они позволяют проезжать машине на участках без контактной сети до 30 километров. Кроме того, в современном троллейбусе есть информационные системы, автоматический подсчёт пассажиров, светодиодное освещение, кондиционирование и экономичное отопление.

«Акционерное общество «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» заключило с МУП Хабаровска «Городской электрический транспорт» договор временного пользования современным троллейбусом. Срок подконтрольной эксплуатации — 60 дней с момента передачи транспортного средства. За это время мы планируем проверить заявленные характеристики машины», — рассказал Владимир Ощановский, начальник управления транспорта администрации Хабаровска.

Ранее мэр Хабаровска поручил городскому управлению транспорта на 2023 год предусмотреть порядка 100 миллионов рублей из бюджета Хабаровска на приобретение новых троллейбусов.

Ещё три современных троллейбуса Хабаровск получит благодаря федеральному проекту «Общественный транспорт». Его инициатор — Министерство РФ по Развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России). Заявку от Хабаровска администрация города подавала совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Правительства Хабаровского края.

«На заседании Правительственной комиссии от 29 июля было одобрено финансирование мероприятий по обновлению общественного транспорта в городах Дальнего Востока. В том числе для Хабаровска предусмотрены средства в размере 84,6 миллионов рублей для приобретения трёх новых троллейбусов на условиях софинансирования из бюджета города», — отметил начальник управления транспорта администрации Хабаровска Владимир Ощановский.