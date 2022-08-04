С 2016 года хабаровчанин Антон Попков взял в аренду земельный участок, воспользовавшись программой «Дальневосточный гектар». Землю он выбрал в живописном месте пригорода краевой столицы, на берегу Петропавловского озера, так как с самого начала задумал создать на одном из его мысов зону отдыха. Идею нового эко-кемпинга «гектарщик» обдумал, после чего приступил к строительству. Постепенно на берегу стали появляться беседки, дорожки, зоны для костра и детских игр. Работы идут не быстро, так как постоянно требуются вложения, но эко-кемпинг все увереннее обретает свои очертания.

— Песок как на море – вот самое подходящее описание для нашего кемпинга. Петропавловское озеро давно стало излюбленным местом отдыха хабаровчан. Тут пологий берег и теплая вода, люди активно сюда едут, но отдыхают стихийно. В советское время на этом озере даже был детский пионерский лагерь. Поэтому перспектива у нас, я считаю, есть очень неплохая. Главное – сделать все на должном уровне так, чтобы отдых был комфортным, — рассказал Антон Попков.

Постепенно в окрестностях мыса «Свечинский», который выбрал владелец будущего кемпинга, взяли землю и другие «гектарщики». В итоге на озере появилась небольшая агломерация. Власти, отметив это, проложили к ней дорогу. Раньше дороги не было совсем, проехать было невозможно, а пройти к озеру можно было лишь в сапогах, на что уходило 3 часа. Сейчас участок в 3 км покрывает гравийная дорога. Затем место, где появились новые владельцы земли, электрифицировали. Теперь в кемпинге появилось и освещение.

— Я уже несколько лет осваиваю свой гектар и строю на нем эко-кемпинг. Думаю, что дело делаю «благое», ведь это тоже отчасти популяризация региона. Сейчас много говорят о развитии местного туризма, а у нас в крае, действительно, есть что показать, много уникальных мест. Пусть мой кемпинг представляет собой и небольшой уголок дальневосточной красоты, но тоже может найти своих поклонников, — поделился «гектарщик».

Как отметили в министерстве туризма края, сейчас в регионе для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, развивающих местный туризм, есть краевые субсидии. Можно частично возместить затраты по строительству туристических баз и комплексов, стоянок для отдыха, парковок, сухопутных троп и водных путей, объектов туристического показа. Компенсируются траты на ремонты гостиничных помещений, на покупку модульных гостиниц, оборудования и снаряжения для туробъектов, а также на прокладку дорог и еще на многие другие цели, позволяющие развивать туристическую инфраструктуру.

— Что касается мер поддержки, то для «гектарщиков» они разделяются в зависимости от направлений использования участков. Так, для тех, кто просто решил построить на гектаре жилье, есть программа «Дальневосточная ипотека» с льготным кредитом под 2% годовых. Для жителей сельской местности, затеявших строительство, предлагается специальная социальная субсидия, покрывающая до 70% расчетной стоимости строительства либо приобретения жилья, получить ее могут работники агропромышленного комплекса. Есть у нас яркие примеры фермеров, организовавших на гектарах свои подсобные хозяйства. Для таких по линии минсельхоза выдаются субсидии на содержание поголовья крупного рогатого скота, на оленеводство, пчеловодство, гранты на развитие семейных и животноводческих ферм, на агростартапы, на поддержку растениеводства, покупку элитных семян, покупку сельскохозяйственной техники и на многие другие направления. Формы малого бизнеса могут получить льготные займы в краевых фондах поддержки бизнеса: до 5 млн рублей по ставке 7,5%. А взявшие гектары в северных районах могут брать эту же сумму под ставку 4% годовых, — подчеркнул начальник отдела минимущества края Андрей Примак.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас важно оформить гектар в собственность, что стало возможным еще с прошлого года, но пока еще не все воспользовались своим правом. При этом всю процедуру можно выполнить за 15 минут. Для оформления требуется зайти на сайт Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» в раздел «Мой участок», нажать на кнопку «Выбор вида права» и определить форму права на участок – в собственность или в аренду (при наличии индивидуального жилищного строительства возможно досрочное оформление земли в собственность), а также прикрепить необходимые документы. При возникновении любых вопросов предлагается обратиться на горячую линию КРДВ по единому номеру: 8-800-200-32-51 или через форму обратной связи на ФИС «НаДальнийВосток.РФ».

В настоящее время в Хабаровском крае уже 2168 граждан стали собственниками своей земли, а еще более 200 человек – долгосрочными арендаторами. Всего же в начала действия программы «Дальневосточный гектар» в регионе было выдано 11747 земельных участков.