Ежегодный краевой День поля прошёл в с. Восточное Хабаровского района на территории Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства.

В ходе семинара-совещания обсудили расширение набора сортов масличных и кормовых культур для краевого животноводства. Выведение новых сортов кормовых культур – важная составляющая продуктовой безопасности и выполнения постановлений региональных и федеральных властей.

— Сегодня перед Хабаровским краем ставятся масштабные задачи по укреплению внутренней продовольственной безопасности, и наращиванию экспортного потенциала. Поэтому проведение таких мероприятий, как День поля, позволяющих делиться последними достижениями в области сельхозпроизводства особенно актуально, — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Павел Сторожук.

На экспериментальных полях продемонстрировали посевы сои различных сортов. По словам специалистов, именно эта культура хорошо адаптирована под непростой дальневосточный климат. Одним из наиболее успешных оказался сорт «хабаровский юбиляр», районированный в 2022 году и уже прошедший сертификацию. Его отличительная особенность — высокая урожайность, более 5 тонн с гектара.

Сотрудники НИИ продемонстрировали результаты многолетней селекции — кукурузу сорта «мира 22», устойчивую к нашим условиям. Кроме того, ученые селекционируют 6 сортов помидоров и 8 — огурцов, высажено 30 сортов помидоров из других регионов, чтобы проверить их устойчивость к местному климату.

Как отметили в краевом минсельхозе, полевые опыты также позволяют на практике оценить эффективность тех или иных способов борьбы с сорняками. Только правильная их комбинация защищает урожай, при этом не нанося вред окружающей среде.