Власти Хабаровского края продолжают заниматься защитой жилья граждан от пожаров. В регионе выдали субсидии муниципалитетам на установку в домах и квартирах автономных извещателей, предупреждающих о возгорании. Такие приборы крепятся под потолком и, в случае пожара, улавливают дым, издавая предупреждающий сигнал. В итоге люди получают шанс вовремя принять меры, что порой спасает им жизнь.

— В этом году по итогам конкурса на условиях софинансирования субсидии получили администрации Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска и еще 11 населенных пунктов Хабаровского района и района имени Лазо. Средства позволят оборудовать датчиками жилые помещения, в которых проживает около 1800 человек. На приобретение приборов из краевого бюджета ежегодно выделяется 500 тысяч рублей. Эта сумма пропорционально делится между муниципалитетами, — сообщил заместитель председателя краевого комитета по гражданской защите Сергей Салямов.

Он также пояснил, что централизованно извещатели ставят в жилье многодетных семей, одиноко проживающих граждан, пожилых и маломобильных людей. Для них это становится настоящей защитой. Сама практика установки датчиков применяется уже несколько лет, и она показала хорошие результаты.

— Статистика говорит о том, что чаще всего на пожарах люди гибнут не от огня, а от удушья дымом. Когда человек спит, он становится беззащитным перед задымлением. Приборы как раз решают эту проблему, так как при признаках дыма подают сигнал. Человек получает шанс вовремя вызвать помощь и принять меры к спасению, — добавил Сергей Салямов.

По информации ГУ МЧС России по краю, с начала 2022 года в регионе зарегистрировано свыше 4,5 тысяч пожаров, что ниже в сравнении с таким же периодом прошлого года. Большая часть из них произошла именно в жилье из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил использования электрооборудования и печей. Поэтому задача властей остается прежней — как можно эффективнее предупредить возгорания.

Извещатели в Хабаровском крае устанавливают в рамках госпрограммы «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров«. Начиная с 2020 года, в регионе автономные приборами централизованно обеспечили 3500 человек. Специалисты отметили, что обзавестись полезным и простым в монтаже и обслуживании датчиком каждый житель может и самостоятельно для своей личной безопасности.