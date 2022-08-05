Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание об обеспечении авиационной доступности дальневосточных регионов и развитии авиаперевозок с использованием легкой авиационной техники. Как отметил вице-премьер, по поручению Президента РФ Владимира Путина будет выделено финансирование из средств Фонда национального благосостояния на строительство новых легких многоцелевых самолетов для Дальнего Востока. Для этого необходимо сформировать госзаказ на строительство новых судов взамен выбывающих из эксплуатации самолетов Ан-2 и Ан-3.

Сейчас на Дальнем Востоке используется 41 легкое воздушное судно, преимущественно Ан-2. Принято решение о замене устаревших судов советского периода новым самолетом типа ЛМС-901 («Байкал»).

Напомним, что самолет «Байкал» с одним турбовинтовым двигателем и пассажировместимостью до 9 человек создается АО «Уральский завод гражданской авиации» по заказу Минпромторга России. Судно предназначено для эксплуатации на местных воздушных линиях и выполнения авиационных работ. В январе 2022 года первый опытный образец воздушного судна совершил свой первый полет.

Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России и Минтрансу России проанализировать сроки всех этапов сертификации самолета «Байкал» в базовом исполнении, чтобы завершить эту процедуру как можно скорее, но без ущерба для безопасности полетов. По предварительным оценкам Росавиации, сертификация будет завершена до конца 2023 года. Одновременно с сертификацией базовой версии ведется работа по созданию отечественной авионики, позволяющей осуществлять «полеты по приборам» в сложных метеоусловиях и ограниченной видимости. И третий этап – это создание на базе «Байкала» амфибии, которая может садиться и на аэродром, и на воду.

Как уже сообщалось ранее, производство нового самолета разместится в Хабаровском крае в Комсомольске-на-Амуре. Для успешной реализации проекта расширены границы ТОР «Комсомольск». Здесь появится авиацентр региональной и беспилотной авиации и будут создано производство самолетов «Байкал». Новый завод появится в районе Дзёмги, вблизи цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100. Инвестпроект реализуется ООО «Байкал-Инжиниринг».

Отдельно рассматривались вопросы развития аэропортовой инфраструктуры Дальнего Востока. В ДФО зарегистрированы 87 аэродромов и 189 посадочных площадок для приема легкомоторных самолетов. В рамках реализации федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» в период с 2022 по 2024 года предусмотрена реализация мероприятий по 25 объектам, расположенным на территории Дальневосточного федерального округа. По словам заместителя Министра транспорта РФ Игоря Чалика, по 23 объектам ведутся строительно-монтажные работы. Общее финансирование строящихся объектов в 2022 – 2024 годах составит 47,63 млрд рублей. В этом году запланирован ввод по 7 объектам.

По данным Минвостокразвития России, для обеспечения эксплуатации новых самолетов «Байкал» необходимо создать новые или восстановить еще 196 посадочных площадок.

По итогам совещания принято решение о разработке комплексной программы по обеспечению авиационной доступности дальневосточных регионов и развитию авиаперевозок с использованием самолетов для местных авиаперевозок. Соответствующее поручение Юрий Трутнев дал Минпромторгу России, Минтрансу России, Минвостокразвития России и дальневосточным регионам.

– Будет разработана комплексная программа, которая включит в себя строительство судов и их сервисное обслуживание, модернизацию взлетно-посадочных полос и подготовку пилотов и инженерных кадров. Для этого мы планируем запуск нового производства в Комсомольске-на-Амуре. Значительные средства – более 2 млрд рублей – для его строительства будут направлены по государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», – сказал Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, важнейшей задачей является не просто строительство завода, а обеспечение его загрузки. Для этого необходимо расписать потребность в воздушных судах по годам, а также увязать количество самолетов и потребности в авиационном сообщении с восстановлением и строительством грунтовых взлетно-посадочных полос. К такой работе необходимо также привлечь Рослесхоз для понимания потребности в самолетах для мониторинга и тушения пожаров, Минздрав России для обеспечения перелетов санавиации, МЧС России для использования судов в работах по поиску и спасению и другие ведомства. По предварительным расчетам первичный планируемый заказ составит более 100 бортов до 2030 года. Основным заказчиком станет Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора».