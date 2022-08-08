В Хабаровском крае с 1 сентября увеличат стипендии учащимся учреждений среднего профессионального образования. Соответствующее постановление подписал глава региона Михаил Дегтярев. После индексации на 8,4% стипендиальный фонд составит более 174 млн рублей.

– Государственная академическая стипендия назначается студентам, которые учатся на «хорошо» и «отлично» по очной форме обучения за счет бюджета. Выплата производится ежемесячно, – отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

В целях поощрения студентов в учреждениях среднего профессионального образования предусмотрены именные повышенные стипендии за хорошую успеваемость и активную общественную деятельность.

Также с этого года главой региона заложена новая традиция чествования студентов-старшекурсников колледжей и техникумов. Отличников в учебе, победителей и призеров краевых конкурсов ждет особый приз – прогулка по Амуру и общение с губернатором на борту яхты «Барон Корф».

Напомним, что прием документов для поступления на очную форму обучения в учреждения среднего профессионального образования продлится до 15 августа. Подать заявление можно лично, по почте или в электронном виде через портал «Госуслуги». В крае абитуриентов готовы принять 29 техникумов и колледжей.