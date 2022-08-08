Фонд Хабаровского края по защите прав граждан — участников долевого строительства подписал договор с ООО «Промтранспроект», которое займется проектно-изыскательскими работами на объекте, входящем в ЖСК «Утес». На эти цели из краевого бюджета дополнительно выделено порядка 28 млн рублей.

Фонд Хабаровского края по защите прав граждан — участников долевого строительства завершил проведение конкурентных процедур, в ходе которых определен исполнитель работ по подготовке проектной документации на строительство объекта «Жилой дом с офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Фрунзе в Хабаровске», входящего в ЖСК «Утес». Победитель конкурса также займется инженерными изысканиями и проведением госэкспертизы.

Как уже сообщалось ранее, проектом первоначально предусматривалось строительство 45 квартир. Однако застройщик — ООО «Мир-Автаркия» — выполнил перепланировку помещений, увеличив количество квартир с 45 до 66, с устройством одной из них на 22-м этаже (по проекту – чердачное помещение). Кроме этого, была построена двухуровневая подземная автостоянка, вмещающая 33 машиноместа вместо заявленных и предусмотренных проектом 48. На крыше подземной автостоянки возведен гараж из монолитного железобетона, который также не предусмотрен выданным разрешением на строительство. Эти изменения нигде не зафиксированы, что является серьезным препятствием при сдаче дома в эксплуатацию. При этом все квартиры реализованы, права собственности граждан на доли в объекте незавершенного строительства зарегистрированы в ЕГРН.

— Теперь, когда определен исполнитель, все изменения будут внесены в проект и сдать объект в эксплуатацию будет гораздо проще. Кроме уточнения проектной документации, ООО «Промтранспроект» должно провести обследование объекта и зафиксировать все изменения. Далее предстоит пройти госэкспертизу полученной проектной документации и определить компанию, которая будет достраивать объект, — уточнили в министерстве строительства Хабаровского края.

В ведомстве напомнили, что решение вопроса дольщиков ЖСК «Утес» началось после достигнутой договоренности о привлечении федеральных средств для решения проблем обманутых дольщиков в Хабаровске между Михаилом Дегтяревым, заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным осенью 2020 года. После этого были заключены соглашения, в рамках которых региону выделены федеральные средства на решение проблем обманутых дольщиков. В числе которых и будущие жильцы ЖСК «Утес».

Разработать проектную документацию и провести госэкспертизу строительства за счет средств дольщиков не представляется возможным, поэтому региональный минстрой выступил с законодательной инициативой о внесении корректировки в региональный бюджет и дополнительном выделении на эти цели порядка 28 млн рублей. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поддержал это предложение.

Напомним, что первоначальным застройщиком здания выступило ООО «Мир-Автаркия», которое обещало сдать 21-этажное здание с офисными помещениями еще в 2006 году, но в 2015 году застройщик объявил себя банкротом. Права на объект были переданы жилищно-строительному кооперативу «Утес» с предоставлением права аренды земельного участка.