Мэр краевой столицы побывал на презентации фирмы застройщика, которая хорошо зарекомендовала себя в городе. Специалисты строительной компании «Unikey» из Казани продемонстрировали градоначальнику проекты современных комплексов, которые будут возводить в Хабаровске. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сегодня строительная отрасль в Хабаровске на подъёме. Правительство Хабаровского края и губернатор Михаил Владимирович Дегтярёв уделяют огромнейшее внимание этому направлению. Создан строительный кластер для того чтобы компаниям было комфортно работать в нашем регионе. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев обращал внимание на то, что в крае необходимо наращивать темпы строительства. Глава региона поручил нам в ближайшей перспективе возводить миллион квадратных метров жилья в год. Чтобы выполнить эту задачу, нам нужны надёжные застройщики. В Хабаровске уже строят дома организации из Ижевска, Южно-Сахалинска, а теперь ещё из Казани. Мы рады приветствовать в городе фирмы, которые готовы строить современные дома. Администрация старается создавать для них все условия», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Компания «Unikey» работает в краевой столице с 2016 года. До этого года строили промышленные здания и хорошо зарекомендовали себя.

«Наша компания построила в Хабаровске торговый центр «Леруа Мерлен» на улице Трёхгорной. Власти города и края оказали нам колоссальную поддержку в части получения участка. В 2018 году нам выделили землю под строительство. За два года мы построили внушительных размеров торговый центр. За эти годы мы поняли, что Хабаровск готов поддерживать инвесторов и застройщиков. Благодарны мэру города Сергею Анатольевичу Кравчуку и администрации, мы полюбили столицу вашего края и решили здесь остаться для работы. Теперь мы планируем возводить жилые дома. Это для нас очень ответственная миссия», — отметила Айгуль Юсупова, генеральный директор компании – застройщика.

Первый проект компании начат в мае. В Краснофлотском районе приступили к строительству комфортабельного жилого комплекса. Сдача четырёх домов намечена на конец 2023 года. В настоящее время идёт проектирование домов формата комфорт Плюс на улице Лейтенанта Орлова. Там планируется возвести 30 тысяч квадратных метров жилья.

Помимо возведения жилья застройщик из Казани возьмёт на себя социальную функцию.

«Эта фирма будет участвовать не только в строительстве домов на свободных площадях, она ещё и примет участие в программе комплексного развития застроенных территорий. Они выиграли аукцион на строительство дома по улице Нагишкина. Им предстоит расселить ветхие дома, которые долгое время были проблемой для города», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.