В Хабаровском крае приступили к сбору раннего картофеля. На 8 августа в регионе собрана первая партия в 35 тонн. Больше половины урожая дадут фермерские хозяйства района имени Лазо. Приобрести свежий картофель можно уже сейчас на ярмарках выходного дня и в торговых сетях. Но пик сбора наступит позже — в первой декаде сентября.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, картофель и овощи в регионе выращивают 13 организаций и 86 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основные центры — районы имени Лазо и Хабаровский. Увеличиваются площади под посадки в Амурском, Комсомольском и Нанайском районах.

В этом году в регионе всего под картофель, включая личные хозяйства, было отведено 7 тысяч га. Из них в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах — 863 га. Под овощи — 2,4 тысячи га. Показатели сопоставимы с 2021 годом.

— Каждый год по линии минсельхоза аграриям, выращивающим овощи, оказывается поддержка. Так, в этом году им было выделено 4,4 млн рублей на проведение работ. На приобретение элитных семян было предусмотрено 14 млн. В настоящее время в министерстве рассматривают документы от сельхозтоваропроизводителей на получение этой поддержки, — уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края.

Напомним, в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что производители картофеля и других овощей получат субсидии на агротехнологические работы в рамках нового федерального проекта. Его цель — рост производства овощей к 2030 году на 20%, картофеля — на 18%. Особый акцент будет сделан на развитии отечественной селекции и семеноводства для обеспечения продовольственной безопасности страны.