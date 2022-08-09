«Голосящий КиВиН» — это ежегодный музыкальный фестиваль команд КВН, который проводится в рамках Высшей лиги КВН. Фестиваль отличается от обычной игры КВН тем, что команды играют только один конкурс — музыкальный, и вместо оценок получают от членов жюри специальные награды «КиВиНов».

В этом году на фестиваль приехало 24 команды, однако на гала-концерт смогли попасть лишь 13, среди которых оказалась команда КВН «Пал Палыч» из Хабаровского края. Команда взяла специальную номинацию «большой КиВиН в Тёмном», что эквивалентно третьему месту. Таким образом, команда из Хабаровского края смогла войти в тройку лучших по России.

«КВН в Хабаровском крае не стоит на месте, а постоянно совершенствуется и развивается. Каждый раз, когда проходит Тихоокеанская лига, мы убеждаемся, что у нас в регионе сейчас очень сильные команды. Победа, которую удалось одержать команде КВН «Пал Палыч», лишний раз доказывает, что Хабаровский край способен создавать качественный юмор на конкурентной КВН арене», — рассказала Алина Стебнева, председатель комитета по делам молодёжи Правительства Хабаровского края.